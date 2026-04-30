İsrail, Ukrayna tahılı taşıyan Rus bandıralı gemiyi geri çevirdi

İsrail Tahıl İthalatçıları Birliği, İsrail ve Ukrayna arasında diplomatik krize neden olan Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarından elde ettiği tahılı taşıyan Rus bandıralı kuru yük gemisinin yükünü boşaltmadan geri çevrildiğini açıkladı.

Ukrayna ve İsrail arasında patlak veren tahıl krizinde yeni bir gelişme yaşandı. İsrail Tahıl İthalatçıları Birliği, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarından elde ettiği tahılı İsrail'e taşıyan Rus bandıralı kuru yük gemisinin yükünü boşaltmadan geri çevrildiğini açıkladı. Tahıl ithalatını gerçekleştiren Zenziper şirketi, konuyla ilgili henüz açıklama yapmadı.

İsrail Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oren Marmorstein, dün yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın söz konusu tahılın çalıntı olduğuna dair henüz hiçbir kanıt sunmadığını belirtmişti.

Ukrayna ve İsrail arasında sosyal medyada tahıl restleşmesi

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha ile İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar, dün sosyal medya hesapları üzerinden İsrail'in Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarından elde ettiği tahılı satın alması nedeniyle karşılıklı açıklamalarda bulunmuştu. Sybiha, 27 Nisan'da İsrail'in Hayfa kentine, işgal altındaki Ukrayna topraklarından tahıl taşıyan Rus bandıralı kuru yük gemisine el koyulması konusunda İsrail makamlarına talepte bulunduklarını belirtmiş, "Ukrayna, 'PANORMITIS' gemisi hakkında harekete geçilmesi talebiyle İsrail'e resmi diplomatik ve hukuki kanallar aracılığıyla başvurdu. Ukrayna Başsavcılığı, süregelen soruşturma kapsamında gemiye el konulmasına ilişkin Ukrayna mahkemesi kararına dayanarak İsrail makamlarına resmi bir talep iletti" demişti.

Söz konusu geminin uluslararası hukuku ve Ukrayna yasalarını ihlal ettiğini, yasa dışı yollarla tahıl yükü taşıdığı şüphesiyle soruşturma altında olduğunu ifade eden Sybiha, "Bu bir Twitter diplomasisi değil, yanıt gerektiren son derece somut bir hukuki ve diplomatik yardım talebidir. İsrail tarafının bu talebi duygusal açıklamalarla geçiştirmek yerine ciddiye almasını bekliyoruz" demişti.

"Tweet atmadan önce resmi bir talepte bulunulması beklenirdi"

Sybiha'nın paylaşımının ardından İsrail Dışişleri Bakanı Saar ise sosyal medya hesabından söz konusu açıklamayı alıntılayarak, "Tweet atmadan önce resmi bir talepte bulunulması beklenirdi. Kendi nedenlerinize bağlı olarak farklı bir yol izlediniz. Sonunda, dün gece geç saatlerde talebinizi ilettiniz ve şimdi de bunu başka bir tweet ile takip ediyorsunuz. Talep şu anda ilgili makamlar tarafından inceleniyor" demişti.

Ne olmuştu

Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha 27 Nisan'da yaptığı açıklamada, İsrail'in Kiev Büyükelçisi'nin, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna topraklarından tahıl satın alınmaması yönündeki çağrılara karşı İsrail'in eylemsiz kalması nedeniyle bakanlığa çağrıldığını belirtmişti. İsrail Dışişleri Bakanı Gideon Saar ise, Ukrayna'nın tahılın "çalıntı" olduğuna yönelik hiçbir kanıt sunmadığını söylemişti.

Ukrayna tahılını taşıdığı iddia edilen ilk Rusya bandıralı ABINSK adlı ilk kuru yük gemisi 12 Nisan'da İsrail'in Hayfa kentine ulaşmış ve 15 Nisan'da bölgeden ayrılmıştı. Ukrayna, İsrail'e söz konusu gemiye el koyması çağrısında bulunmuştu. Geminin 43 bin ton tahıl taşıdığı öne sürülmüştü. Ukrayna, 27 Nisan'da PANORMITIS adlı ikinci Rus gemisinin daha Hayfa'ya Ukrayna tahılı taşıdığını açıklamıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı