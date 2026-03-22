İsrail'den İran'ın başkenti Tahran'a yeni saldırı dalgası

İsrail Savunma Kuvvetleri, İran'ın başkenti Tahran'daki rejime ait hedeflere yönelik yeni bir saldırı dalgası başlattığını duyurdu. Amatör görüntülerde, bombardımanın ardından Tahran semalarından dumanların yükseldiği gözlemlendi. Bu gelişme, İran'ın İsrail şehirlerine gerçekleştirdiği saldırıların ardından geldi ve yaralananların sayısı 135 olarak açıklandı.

İran'ın İsrail'in Dimona ve Arad şehirlerini hedef alan saldırılarının yankıları sürerken, İsrail ordusundan İran'a yeni bir misilleme geldi. İsrail Savunma Kuvvetleri'nden (IDF) yapılan açıklamada, İran'ın başkenti Tahran'daki rejime ait hedeflere yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığı bildirildi. Amatör kameralara yansıyan görüntülerde, yapılan bombardımanın ardından Tahran semalarından ateş ve dumanların yükseldiği görüldü.

İran, İsrail şehirlerini hedef alan bir dizi misilleme saldırısı gerçekleştirmiş, İsrail ordusu saldırılardan en az ikisinin önlenemediğini duyurmuştu. Saldırılar sonucunda, İsrail'in Dimona kentinde 51, Arad kentinde 84 kişi olmak üzere en az 135 kişinin yaralandığı açıklanmıştı. - TEL AVİV

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İran İsrail'de 4 şehri füze ve İHA'larla vurdu! 200'den fazla ölü ve yaralı var

İran, İsrail'de 4 şehri yerle bir etti! Yıkım büyük, onlarca ölü var
Trump'tan Hürmüz Boğazı tehdidi geldi, İran'ın yanıtı hayli sert oldu

Trump 48 saat süre verdi, İran'ın tehdide yanıtı hayli sert oldu
Bakan Fidan: İsrail ABD'yi etkileyecek, müzakere seçeneği olası değil

Bakan Fidan müzakerenin önündeki engeli açıkladı
Camide yarı çıplak halde küfürlü şarkı söyledi, gözaltına alındı

Camide uygunsuz video! Emniyet hemen harekete geçti
İsrail'in kabus gecesi için Netanyahu'dan ilk açıklama: Çok zor bir akşam yaşıyoruz

Netanyahu için kabus gibi gece: Çok zor bir akşam yaşıyoruz
İsrail, Natanz saldırısını reddedip ABD'yi işaret etti

İran'ın nükleer can damarına yapılan saldırı aralarını açtı
Danny Welbeck Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı

Galatasaray'ın kabusu Liverpool'u tek başına yıktı
Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak

Akaryakıta okkalı zam geliyor! Bu kez tamamı yansıyacak