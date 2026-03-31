Haberler

İsrail'e kara harekatında ağır darbe! Askerler çatışmada öldürüldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile yaşanan bir çatışmada 4 İsrail askerinin öldüğünü, 1'i ağır olmak üzere 2 İsrail askerinin yaralandığını açıkladı.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), dün Lübnan'ın güneyinde Hizbullah ile yaşanan bir çatışmada 4 İsrail askerinin öldüğünü, 1'i ağır olmak üzere 2 İsrail askerinin yaralandığını duyurdu. 

ASKERLERİN İSİMLERİ AÇIKLANDI

IDF'den yapılan açıklamada, hayatını kaybeden askerlerin Noam Madmoni (22), Ben Cohen (21) ve Maxsim Entis (21) olduğu belirtildi. Ölen dördüncü askerin kimliğinin ailesine haber verildikten sonra kamuoyuyla paylaşılacağı aktarıldı.

ÇATIŞMA YAKIN MESAFEDEN GERÇEKLEŞTİ

Dün yerel saatle 18: 30 sıralarında yaşanan çatışmanın yakın mesafeden gerçekleştiği ve çok sayıda Hizbullah mensubunun etkisiz hale getirildiği bildirildi. Yaralıların bölgeden tahliye edildiği sırada Hizbullah unsurlarının bir anti-tank füzesi fırlattığı, ancak bu saldırıda herhangi bir ek can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını vurgulandı. İsrail ordusunun çatışmanın ardından tank atışları ve hava saldırılarıyla bölgedeki Hizbullah mevzilerine yönelik geniş kapsamlı bir misilleme operasyonu başlattığı ifade edildi. 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
