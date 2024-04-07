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İsrail Han Yunus'tan çekildi, ABD iddiası reddedildi

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İsrail ordusu, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'un batısından çekildiğini duyurdu. Filistin'den yapılan açıklamada da gelişme doğrulandı ancak İsrail'in doğu bölgesinde konuşlandığı belirtildi.

FİLİSTİNLİLERİN KUZEYE DÖNMELERİ ENGELLENECEK

İsrail'in açıklamasında, "98. komando tümeni, 4 aydır operasyon yürüttüğü Han Yunus'tan görevini tamamlayarak dün gece saatlerinde çekildi" denildi. Açıklamada ayrıca, Nahal tümeninin Gazze'nin güneyindeki Filistinlilerin kuzeye dönmelerini engellemek amacıyla Gazze'de kalmaya devam edeceği bildirildi.

ABD İDDİASI YALANLANDI

Ordu açıklamasında Han Yunus'taki istihbarat ve saldırı faaliyetlerinin tamamlanması nedeniyle çekildiği belirtilirken çekilmenin, ABD'nin İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan talebinin sonucu olduğu iddiası reddedildi.

Filistinli yetkililer ise, İsrail güçlerinin Han Yunus'un batısından tamamen çekildiğini ancak doğunda konuşlanmaya devam ettiklerini söyledi.

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İsrail'in Gazze Şeridi saldırılarıyla ilgili Filistin Sağlık Bakanlığı'nın en son açıklamasında hayatını kaybedenlerin sayısının 33 bin 137'ye, yaralıların sayısının ise 75 bin 815'e yükseldiği bildirilmişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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