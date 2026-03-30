İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara yönelik idam yasasını küstahça kutladı

İsrailli vekiller, Filistinli mahkumlara idam cezası uygulanmasına imkan tanıyan yasa tasarısının İsrail Meclisi'nde onaylanmasını küstahça kutladı.

İsrail işgali altındaki Batı Şeria'da ölümcül saldırılardan hüküm giyen Filistinli mahkumlar için askeri mahkemelerde idam kararı alınmasını kural haline getiren ve infazın 90 gün içinde hapishanelerde gerçekleştirilmesini öngören tartışmalı yasanın İsrail Meclisi'nde kabul edilmesi, aşırı sağcı vekiller tarafından küstahça kutlandı. Fiilen İsrail vatandaşları ve Batı Şeria'daki Filistinliler için ayrı uygulamalar öngördüğü için ırkçılıkla eleştirilen yasa tasarısının kabulü, yasanın en büyük destekçileri arasında yer alan aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir ve beraberindeki vekiller tarafından küstah bir şekilde kutlandı. Güvenlik görevlisi ile itişmenin ardından genel kurul salonunun dışına çıkan Ben-Gvir, İsrail'de aşırı sağ için önemli bir zafer olarak görülen gelişmeyi meclis koridorlarında içki dağıtarak kutladı.

İdamın 90 gün içinde gerçekleştirilmesi planlanıyor

İsrail Meclisi'nin 120 üyesinden 62'si tartışmalı yasa tasarısı lehine oy kullanırken, 48 üye tasarıya karşı çıktı. Diğer vekiller ise, bazı kısımları sadece Filistinlileri etkilediği için ırkçı olmakla suçlanan yasa tasarısı için yapılan oylamada oy kullanmadı ya da çekimser kaldı. Yasa çerçevesinde işgal altındaki Filistin topraklarında askeri mahkemelerde İsrail vatandaşlarını hedef alan ve ölümle sonuçlanan saldırılardan mahkum edilen Filistinliler, idam cezası ile karşı karşıya kalacak. Karara itiraz edilebilecek fakat mahkumiyet halinde idam cezası, 90 gün içinde bir cezaevi görevlisi tarafından infaz edilecek.

İsrail mahkemelerine kendi vatandaşları hakkında da idam ya da müebbet hapis cezası verme yetkisi tanıyan yasa, geriye dönük uygulanmayacak ve sadece gelecekteki mahkumlar için geçerli olacak. Bu çerçevede İsrail'deki sivil mahkemelerde İsrail aleyhindeki terör suçlarından mahkum edilen kişiler de idam veya müebbet hapis cezasıyla karşı karşıya kalacak.

Uzun süren tartışmaların ardından revize edilen yasa, İsrail'deki sivil mahkemeler tarafından kararlar çerçevesinde hükümlülerin idam cezası ya da müebbet hapis cezası alması konusunda hakimin karar vermesini öngörüyor. Diğer yandan söz konusu Batı Şeria'daki Filistinliler olduğunda, askeri mahkemelerin hükümleri çerçevesinde belirli temyiz yolları dışında idam cezası uygulanmasının bir kural haline gelmesi öngörülüyor. - TEL AVİV

