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ABD'de yapılan beşinci tur İsrail-Lübnan görüşmeleri 1 gün uzatıldı

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ABD arabuluculuğunda Washington'da yürütülen İsrail ve Lübnan arasındaki müzakereler, cuma günü devam etmek üzere bir gün uzatıldı. Üç gün sürmesi beklenen görüşmeler dördüncü güne taşındı.

İsrail ve Lübnan'ın ABD arabuluculuğunda Washington'da yürüttüğü müzakereler, cuma günü devam etmek üzere bir gün uzatıldı.

İsrail ve Lübnan'ın ABD arabuluculuğunda Washington'da yürüttüğü müzakereler, 1 gün uzatıldı. İnternet gazetesi "The Times of Israel"e konuşan bir İsrail büyükelçiliği sözcüsü, tarafların görüşmeleri cuma günü ABD Dışişleri Bakanlığı'nda sürdürmek üzere dördüncü güne uzatma kararı aldığını söyledi.

3 gün sürmesi bekleniyordu

İsrail ile Lübnan arasındaki görüşmelerin beşinci turu bu hafta ABD'nin başkenti Washington'da başlamıştı. İsrail basını, müzakerelerin üç gün süreceğini bildirmişti. ABD'nin beşinci tur müzakerelerin sonucunda İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki topraklardan kısmi şekilde çekilmeyi kabul etmesini umduğu ancak bu konuda bir anlaşmaya varılamadığı kamuoyuna yansımıştı. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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