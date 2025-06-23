İsrail-Iran Saldırıları Devam Ederken Taylandlı Yetkililer Kapıköy'de

İsrail-Iran Saldırıları Devam Ederken Taylandlı Yetkililer Kapıköy'de
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İsrail'in İran'a yönelik saldırılarının 10'uncu gününde, Taylandlı üst düzey bürokratlar ve konsolosluk görevlileri, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yaparak kendi vatandaşlarıyla temas etmeye devam ediyor. Sınır geçişlerinde herhangi bir olağanüstü durum olmadığı bildiriliyor.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırının 10'uncu gününde karşılıklı saldırılar devam ederken Taylandlı üst düzey bürokratlar ile konsolosluk görevlileri, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yaparak tampon bölgede kendi vatandaşlarıyla temaslarda bulunmayı sürdürüyor.

İsrail'in 13 Haziran'da İran'a başlattığı saldırının 10'uncu gününde karşılıklı saldırılar devam ederken, Kapıköy Sınır Kapısı'ndaki geçişlerde herhangi bir olağanüstü durum yaşanmıyor. Taylandlı üst düzey bürokratlar ile konsolosluk görevlileri, Kapıköy Gümrük Kapısı'ndan giriş yaparak tampon bölgede kendi vatandaşlarıyla temaslarda bulunmayı sürdürüyor. Sınır hattındaki geçişlerde herhangi bir aksama yaşanmazken, İranlı vatandaşların ülkelerine dönüşü ve çıkış yapanların işlemleri rutin şekilde devam ediyor. Bugün de sınır kapısındaki güvenlik ve geçişlerin olağan şekilde sürdüğü gözlemlendi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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Yorumlar (1)

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