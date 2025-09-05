İsrail'in Suriye Planları ve Kürtlere Yönelik Tehditler

Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı (ASİMED) Savaş Eğilmez, Filistin'i kan gölüne çeviren İsrail'in kuruluş süreci de katliamlarla dolu olduğunu ifade ederek, "Bu süreçte birçok terör örgütü rol almıştır. İsrail, Filistin'i işgal ederken bölgenin gerçek sahiplerini ya katletti ya da esir etti" dedi.

İsrail'in, bu sefer gözünü Suriye topraklarına diktiğini vurgulayan Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı (ASİMED) Savaş Eğilmez ." Yıllar önce Filistin'de toprak satın almalar ile başlayan sürecin sonunda Filistin'i yok etme noktasına gelen İsrail, şimdi aynı planı Suriye için de uyguluyor. Siyonist rejim, sinsi bir şekilde Suriye'de dürzileri ve kürtleri kullanarak bölgede hakimiyet tesis etmeye çalışıyor. Bu planındaki en önemli aktör, geçmişte olduğu gibi yine bir terör örgütü. Bu sefer de SDG/YPG terör örgütünü kullanarak, önce toprağın sahibi olacak, sonra da bölgede başta Kürtler olmak üzere Müslüman nüfusunu silip atacak. İsrail, söz konusu bölgelerde büyük ölçekte toprak satın alıyor, uydurma tapularla bölgeye çökmeye çalışıyor. İsrailli ajanlar, Fırat boyunda Tişrin, Çelebiye, Ayn İsa ve Karakozak çevresi ile özel olarak ilgileniyor. Yahudilerin istediği arazilere satmak istemeyenler, YPG terör örgütü vasıtasıyla tehdit edilerek ev, arazi ve iş yerleri zorla ellerinden alınıyor" şeklinde konuştu.

"Suriye'de 5 bin hektarlık arazi aldılar"

İsrail'in, Mossad ajanları eliyle, terör örgütünün kontrolündeki bölgelerde açtığı ofisler aracılığıyla, 5 bin hektarlık arazi satın aldığını ifade eden Eğilmez, "Çiftlikler, iş yerleri ve konutlar ile çok sayıda tarla, terörist aracılar tarafından uydurma tapularla İsrailli şahıslara devredildi. İsrail'in Suriye'de uygulamaya koyduğu planlarda, Kürt halkı acımasızca kullanılmaktadır. Kendi çıkarları uğruna bölge halklarını bir araç haline getiren İsrail, bölgedeki Kürtleri hedeflerine ulaşmak için istismar etmektedir. Açıkça görülmektedir ki, bu politikaların en büyük mağduru yine Kürtler olacaktır. İsrail'in vaatleri ve yönlendirmeleri, Suriye'deki Kürtleri gerçeklerden uzaklaştırarak, onları uluslararası güçlerin çıkar çatışmalarının ortasına sürüklemektedir. Bu yol, bölgedeki Kürtler için büyük yıkımlara ve trajedilere kapı aralamaktadır. Şu bir gerçek ki İsrail için Kürtler, Filistinliler kadar değersiz bir topluluktur. Kürtler mutlaka bu kana susamış İsrailli katillerin asıl niyetlerinin; bölge insanını katletmek, geri kalanları da esir etmek olduğunu görmek zorunda. Suriye'de bu kanlı projeye taşeronluk eden terör örgütü, Kürtlere tarihin en kanlı ve en trajik sonunu hazırlıyor. Siyonistler hedeflerine ulaştığında Irak ve Suriye'de Müslüman tek bir insan kalmayacaktır" diye konuştu.

"İsrail'in oyunlarına gelmeyiniz"

Kürtlerin tek gerçek güvencesi ve kurtuluş yolununun Türkiye olduğunu anlatan Asılsız Soykırım İddialarıyla Mücadele Derneği Başkanı (ASİMED) Savaş Eğilmez, "Türkiye, tarih boyunca Kürtlerle aynı coğrafyayı paylaşmış, gönül birliği yapmış ve en zor zamanlarda Kürtlerle birlikte olmuştur. Bugün de bölgede Kürtlerin haklarını, güvenliğini ve geleceğini koruyabilecek tek ülke Türkiye'dir. Biz dernek olarak, uluslararası kamuoyunu ve bölgedeki tüm tarafları uyarmaktayız. İsrail'in Suriye'deki kirli planları bölgedeki Kürtlere acı getirecektir. Bu vesileyle uluslararası kamuoyuna, bölge halklarına ve özellikle Kürtlere şöyle bir çağrı yapıyoruz; İsrail'in oyunlarına gelmeyiniz. Geleceğinizi soykırımcı siyonist güçlere ve bunların kullandığı terörist yapılara bağlamayınız. Barışın, kardeşliğin ve ortak geleceğin tek güvencesi olan Türk Devleti ile dayanışma içinde olunuz. Geç olmadan Türk Devleti'nin tek dostunuz ve koruyucunuz olduğunu anlamalısınız. Bir an önce Türkiye'nin politikalarına tam destek vermeye başlamazsanız, aksi halde çok da uzak olmayan bir gelecekte katil sürüsünün yeni kurbanları olacaksınız" dedi. - ERZURUM