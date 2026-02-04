İsrail Refah sınır Kapısı'nda geçişi durdurdu, hastalar ambulanslarda mahsur kaldı

İsrail'in Refah Sınır Kapısı'ndan yapılması planlanan üçüncü grup hasta ve yaralı tahliyesinin askıya almasının ardından Han Yunus kentinde bulunan Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki hasta ve yaralılar çıkış için bindirildikleri ambulanslarda mahsur kaldı.

İsrail'in Mayıs 2024'te "Hamas'a yönelik silah kaçakçılığıyla mücadele çabalarının bir parçası" olarak kapattığı Refah Sınır Kapısı, yaklaşık 2 yılın ardından 2 Şubat'ta çift yönlü olarak yeniden açılmıştı. Filistin Kızılayı, Refah Sınır Kapısı üzerinden yapılması planlanan üçüncü grup hasta ve yaralı tahliyesinin askıya alındığını duyurdu. İsrail'in iptal kararı, yeni bir hasta grubunun çıkışı için hazırlıkların devam ettiği sırada alındı. Kararla birlikte Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Han Yunus kentindeki Rehabilitasyon Hastanesi'ndeki hasta ve yaralıların tahliyesi de yarım kaldı. Tedavi almak için sınırı geçmek üzere ambulanslara bindirilen hasta ve yakınları, İsrail'in iptal kararını almasıyla ambulans içinde bekleyişini sürdürüyor.

"Bu talihsiz karar tekrarlanmamalıdır"

Filistin Kızılayı Sözcüsü Raed Al-Nams, "Bugün hastalar ve yaralıların Refah Sınır Kapısı'ndan geçişine yönelik koordinasyonun iptal edildiği bilgisi bize ulaştı" dedi. "Bu talihsiz karar tekrarlanmamalıdır" diyen Al-Nams, "Özellikle Gazze Şeridi'nde acilen geçmesi ve burada bulunmayan tedavilere erişmesi gereken çok sayıda hasta olduğu göz önünde bulundurulduğunda, İsrail'i hastaların tahliyesine izin vermeye ve sayılarını artırmaya zorlayacak gerçek çabalar olmasını umuyoruz" ifadelerini kullandı. Herhangi bir gecikmenin hastaların durumunu olumsuz etkilediğini, özellikle de ameliyat bekleyen ya da kanser hastaları için ciddi yaşam tehdidi oluşturduğu uyarısında bulunan Al-Nams, "Sınır kapısının açılmasından bu yana Gazze'den çıkan hasta sayısı son derece az oldu. İlk gün yalnızca 5 hastanın geçişine izin verildi, ikinci gün ise 16. Bu sayılar, tedaviye ihtiyaç duyan ve uzun bekleme listelerinde yer alan Gazze'deki hasta sayısıyla kıyaslandığında yok denecek kadar az" dedi.

COGAT: "Refah Sınır Kapısı, sabah saatlerinde her zamanki gibi açıldı"

İsrail ordusuna bağlı Filistin Topraklarındaki Hükümet Aktivitelerini Koordinasyon Birimi (COGAT) tarafından sosyal medya hesabı üzerinden yapılan konuya ilişkin açıklamasında, "Refah Sınır Kapısı'nın sabah saatlerinde anlaşma ve İsrail'in taahhüdü doğrultusunda her zamanki gibi açıldı" denildi. Açıklamada, Gazze Şeridi'nden Refah Sınır Kapısı'na yapılacak geçişlerin koordinasyonundan sorumlu olan Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) usule ilişkin nedenlerle gerekli koordinasyon bilgilerini sunmadığını iddia eden açıklamada "Koordinasyon detayları üzerinde mutabık kalındığı şekilde iletildiğinde, hastaların ve refakatçilerinin Refah Sınır Kapısı üzerinden Mısır'a geçişi sağlanacaktır" ifadelerine yer verildi. - HAN YUNUS