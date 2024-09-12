Babası, Ayşenur Eygi için ABD'nin Duyarlılığını Bekliyor

İsrail askerleri tarafından katledilen Türkiye ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, kızı için Türkiye'nin gösterdiği duyarlılığın aynısını ABD'den de beklediklerini kaydederek, "ABD'de konu İsrail olunca geçiştiriliyor" dedi.

İsrail askerleri tarafından katledilen Türkiye ve ABD vatandaşı Ayşenur Ezgi Eygi'nin babası Mehmet Suat Eygi, Didim'deki evinde basın mensuplarına açıklamada bulundu. Türk bayraklarıyla donatılan evde ağabeyi Yılmaz Eygi ile birlikte açıklama yapan Mehmet Suat Eygi'nin bitkin olduğu görüldü. Baba Eygi, "Ayşenur çok acayip bir insandı. Devletimiz keyfi cinayetin peşini bırakmadı. Sonuçlarını sonradan öğrendim, çok mutlu oldum. İnşallah aynı şeyi Amerikan hükümetinden de bekliyorum. Çünkü Ayşe Amerika'ya gittiğinde 10 aylıktı. Oranın özgürlüklerinde büyüdü. Oranın vatandaşı, bu yüzden Amerikan hükümetinin de sorumluluğu var. Aynı hassasiyeti inşallah Amerikan hükümeti de gösterir" dedi.

Kızıyla son görüşmesine yönelik soru üzerine Eygi, "En son Seattle Havalimanı'nda görüştük. Diğer kısımlarını cevaplamak istemiyorum" dedi. Cenaze süreciyle ilgili sorulara da cevap veren baba Eygi, "Kaymakam beyin sağ olsun yoğun ilgisi var. Her konuda bizi bilgilendirdi. Yarın sabah önce İstanbul, ardından da İzmir'de olacak. Cenaze cumartesi günü kalkacak" diye konuştu.

ABD Başkanı ve diğer ABD'li yetkililerin açıklamalarına yönelik soru üzerine Mehmet Suat Eygi, "ABD biraz değişik bir ülke. Dünyanın neresinde bir haksızlık kendi vatandaşına öldürme varsa Amerika amblemindeki kartal gibi söker. Ama konu İsrail olunca biraz daha geçiştirme çabası olabiliyor. Ama insanların vicdanına bakacaklarına inanmak istiyorum. Politika gereği başka şeyler konuşulabilir ama insan vicdanı bunları yapması gerektiği yere çekecek" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir görüşmesinin olup olmadığı sorusu üzerine Eygi, "Olayı öğrendiğimiz gün görüşebilecek durumda da değildim. Ulaşmaya çalışmışlar bana ama ben görüşemedim" ifadelerini kullandı.

"İdealist bir yapısı vardı"

Kızı Ayşenur'un idealist bir insan olduğunu anlatan Eygi, "Tabii bu biraz da yaratılışla ilgili. Doğumundan beri büyüdükçe bu konuda iyiydi. Amerika'da iyi bir eğitim almıştık, iyi gidiyordu. Bu da ideal işte. İdeallerin peşinden koştu; Ortadoğu cehennemine koştu ve idealistti" diye konuştu.

ABD'nin Seattle kentinde yaşayan Mehmet Suat Eygi, kızı Ayşenur'un Pakistan asıllı eşi Hamid Mazhar Ali ve diğer kızı ile birlikte ata ocağında taziyeleri kabul ederken, eşinden boşanan anne Rabia Birden ise Muğla'daki yakınlarının yanında taziyeleri kabul ediyor. Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesinin cuma günü İstanbul'a, ardından İzmir'e geleceği ve daha sonra karayoluyla Didim'e getirileceği öğrenildi.

Ayşenur Ezgi Eygi'nin cenazesi, 14 Eylül Cumartesi günü öğle namazına müteakip merkez camisinde kılınacak cenaze namazının ardından Didim Asri Mezarlığı'nda defnedilecek. - AYDIN