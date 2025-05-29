İsrail Büyükelçiliği Önünde Filistin İçin Protesto

İsrail Büyükelçiliği Önünde Filistin İçin Protesto
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'da Kamu Birliği Konfederasyonu üyesi sendika temsilcileri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto ederek büyükelçilik binası önüne siyah çelenk bıraktı ve saldırıların durdurulması çağrısında bulundu.

İsrail Büyükelçiliği önünde siyah çelenkli protesto

ANKARA - İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelen Kamu Birliği Konfederasyonuna bağlı sendika üyeleri, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto ederek, büyükelçilik binası önüne siyah çelenk bıraktı.

Kamu Birliği Konfederasyonuna bağlı sendika temsilcileri, İsrail'in Ankara Büyükelçiliği önünde bir araya gelerek, Filistin'e yönelik saldırılara tepki gösterdi. Kamu Birliği Konfederasyonu Genel Başkanı Osman Kaya, konfederasyon adına yaptığı basın açıklamasında saldırıların bir anca son bulması gerektiğini belirterek şunları söyledi:

"İsrail'in Filistin halkına, özellikle Gazze'de uyguladığı saldırılar artık sadece bir çatışma ya da bir savaş değildir; bu açık ve tartışmasız bir soykırımdır. Bu, bir halkı tümüyle yok etmeye, tarihten silmeye yönelik sistematik ve organize bir insanlık suçudur. Gazze'de son aylarda bombardımanların hedefi olan yalnızca binalar değildir; o binaların içinde can veren binlerce masum çocuk, kadın, yaşlı ve sivil hepimizin gözleri önünde katledilmektedir. Birleşmiş Milletler raporları, uluslararası insan hakları kuruluşlarının açıklamaları, dünyanın dört bir yanından gelen bağımsız gazeteci raporları artık net biçimde gösteriyor İsrail'in uyguladığı bu vahşet, insan haklarının, savaş hukukunun ve uluslararası hukukun tüm kırmızı çizgilerini yerle bir etmiştir. Gazze'de öldürülen her çocuk, hepimizin evladı; bombalanan her hastane, hepimizin yarası; açlığa, susuzluğa, ilaçsızlığa mahkum edilen her insan hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu yaşananlar karşısında sessiz kalmak, yalnızca Filistin halkına değil, insanlık onuruna da ihanet etmektir. Buradan İsrail'e ve onu şartsız destekleyen tüm uluslararası aktörlere açık bir çağrıda bulunuyoruz; derhal saldırılar durdurulsun. Gazze üzerindeki abluka ve işgal sona ersin. Uluslararası toplum, artık yalnızca açıklama yapmakla yetinmesin; İsrail'in işlediği savaş suçlarının ve insanlık suçlarının hesap sorulacağı, cezasız kalmayacağı etkin bir mekanizma devreye sokulsun. Filistin halkının sesini dünyaya duyurmak, tüm insanlığın sorumluluğudur. Çünkü bu mesele bir inanç ya da politika meselesi değil; bir insanlık meselesidir. Bizler bugün burada çocukların bombalanmasına, annelerin ağıtlarına, hastanelerin yıkılmasına karşı ayağa kalkarken bir tarafın değil, insanlığın yanında olduğumuzu haykırıyoruz."

Açıklamanın ardından büyükelçilik konutuna yürüyen grup, üzerinde "Özgür Filistin" yazılı siyah renkli çelenki konut duvarına bıraktı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / FAZLI ÇOLAK - Yerel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor

Herkes ekran başına! Süper Lig'e çıkan son takım belli oluyor
Ahmet Ürkmezgil, Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Başkanlığı'na adaylığını açıkladı

Beşiktaş'ta Divan Başkanlığı'na adaylığını açıkladı
İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: O iki kişi cenazeme dahi gelmesin

İbrahim Tatlıses vasiyetini açıkladı: İki isim mezarıma dahi gelmesin
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Nitelikli tehdit hallerinde cezanın üst sınırı 7 yıla çıkıyor

Yeni düzenleme cezaları katladı! Bu suçu işleyen şimdi yandı
Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! Elçin Sangu'dan ilk açıklama

Beyninde tümör olduğu iddia edilmişti! İlk açıklama geldi
Estetik kabusa döndü! Danla Biliç'in kalçasından çıkan dolgu maddesi görenleri dehşete düşürdü

Kalçasından çıkan dolgu görenleri dehşete düşürdü
Motosikletli genç, sokakta sıkıştırdığı kadını zorla öptü

Motosikletli genç, sokakta sıkıştırdığı kadını zorla öptü
Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi

Ünlü oyuncu, hayranlarının isteği üzerine kullandığı banyo suyunu sabun haline getirdi
Altın fiyatları ABD'den gelen gümrük tarife kararının ardından çok sert düştü

Piyasa fena sarsıldı! Kimse bu kadarını beklemiyordu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.