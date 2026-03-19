Isparta Otogarı'nda biletler kısa sürede tükendi

Ramazan Bayramı öncesi Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yoğunluk artarken, ana seferlerde biletler kısa sürede tükendi.

Isparta'da Ramazan Bayramı öncesi şehirlerarası ulaşımda hareketlilik yaşanıyor. Bayram tatili ile okullardaki ara tatilin aynı döneme denk gelmesi, otogarda yoğunluğun erken başlamasına neden oldu. Memleketlerine ya da tatil beldelerine gitmek isteyen vatandaşlar, Isparta Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde uzun kuyruklar oluşturdu. Geçmiş bayramlarda olduğu gibi ana seferlerin kısa sürede dolduğu gözlemlenirken, özellikle öğrenciler bilet bulmakta zorlandıklarını ifade etti. Artan talep nedeniyle bilet fiyatlarının yükselmesi de bazı vatandaşların tepkisine yol açtı. Otobüs firması yetkilileri, bayram arifesinde ek seferlerin planlandığını ancak gidiş yönünde yoğunluk yaşanırken dönüş seferlerinde araçların boş kaldığını belirtti. Bu durumun firmalar açısından zarara neden olduğu ifade edilirken, bazı ek seferlerin iptal edildiği bildirildi.

Öğrenciler bilet bulmakta zorlandı, fiyatlardan şikayetçi

Bayram için memleketine gitmek üzere yola çıkan öğrenci Volkan Baran, "Psikoloji öğrencisiyim, 4 yıldır Antalya'dayım. Bayram için memleketime gidiyorum. Bilet işini son güne bıraktığım için bulmakta zorlandım. Antalya'da talep fazla olduğu için yer bulmak gerçekten zor oluyor. Daha önce bayramlarda Antalya'da kalıyorduk ama bu kez gitmek istedim. Herkese tavsiyem biletlerini erken alsınlar. Fiyatlar da benim ilk geldiğim yıla göre oldukça artmış, şu an 350 TL civarında. Bir öğrenci için gerçekten pahalı" dedi. - ISPARTA

