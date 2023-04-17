Kuaförlerde bayram yoğunluğu başladı

ISPARTA Isparta'da yaklaşan Ramazan Bayramı öncesi vatandaşlar kuaförlerde yoğunluk oluşturdu. Ispartalı kuaför Osman Balcı bayram yoğunluğu sebebiyle müşterilerine iyi hizmet verebilmek için mesai saatlerini uzattıklarını belirtti.

Isparta'da Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala hem erkek hem de kadın kuaförlerinde yoğunluk yaşanıyor. Bayrama bakımlı bir şekilde girmek isteyen vatandaşların oluşturduğu yoğunluk nedeniyle kuaförler fazla mesai yaparak müşterilerinin bakımlarını gerçekleştiriyor. Isparta'da bay bayan kuaför işletmecisi Osman Balcı Ramazan Bayramı sebebiyle kuaför salonunun da ciddi bir yoğunluğun başladığını belirterek " Salonumuz 650 metrekare ailenizin kuaförü konseptiyle çalışıyoruz. 24 personelimizle bayram yoğunluğuna çok hazırız. Şu an ciddi bir yoğunluk var bu bayram yoğunluğunu deneyimli personellerimizle çok rahat bir şekilde atlatacağımızı düşünüyoruz. Bayram öncesi herkesin hazırlığını yapması geleneksel bir olay bayrama tıraşlı, bakımlı ve boyalı bir şekilde giriş yaparlar bu nedenle biz de elimizden gelen hizmetin en iyisini vermeye çalışıyoruz" dedi. Bayram yoğunluğunu randevu sistemiyle çalışarak idare ettiklerini dile getiren Balcı " mesai saatlerimizi uzattık. Her gelen misafirimizle rahat rahat, bayram yoğunluğunu misafirlerimize yansıtmadan güzel bir şekilde hizmet verip onları bayrama en iyi bir şekilde hazırlıyoruz" şeklinde konuştu.