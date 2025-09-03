Isparta'da İlk Ulusal Teleferikten Kurtarma Tatbikatı Gerçekleştirildi

Isparta Davraz Kayak Merkezi'nde gerçekleştirilen tatbikata 26 ilden sivil toplum kuruluşları katılırken, senaryo gereği teleferikte mahsur kalan vatandaşlar gerçeğini aratmayan bir operasyonla kurtarılarak güvenli alana ulaştırıldı.

Isparta Valiliği İl AFAD Müdürlüğü koordinesinde, AFAD Başkanlığı'nca 31 Ağustos-3 Eylül tarihlerinde Davraz Kayak Merkezi'nde "Ulusal Teleferikten Kurtarma Saha Tatbikatı" yapıldı. Türkiye Afet Müdahale Planı (TAMP) kapsamında ulusal düzeyde ilk kez uygulanan tatbikatta, teleferikte mahsur kalan AFAD gönüllüleri ekiplerce başarılı bir şekilde kurtarıldı. Tatbikat programı 4 gün sürdü. İlk 3 gün boyunca ekipler, senaryoya uygun şekilde konuşlanma ve prova çalışmaları gerçekleştirdi. 3 Eylül Çarşamba günü ise protokol üyelerinin katılımıyla ana tatbikat icra edildi. Senaryo gereği teleferikte mahsur kalan vatandaşlar, profesyonel ekiplerce yapılan operasyonla kurtarılarak güvenli alana taşındı.

Teleferikte kurtarılan gönüllü: "Her şey dört dörtlüktü"

Senaryo gereği teleferikte mahsur kaldıktan sonra ekiplerce kurtarılan gönüllü Halil Özdemir, "Kurtarma faaliyetinden çok memnun kaldık. Daha önce Antalya'da benzer bir olay yaşanmış ve maalesef kayıplarımız olmuştu. İnşallah bundan sonraki süreçlerde yapılan bu çalışmalar karşılığını bulacak ve vatandaşlarımız Davraz'da teleferiğe daha huzurlu bir şekilde binecekler. Yukarıda bulunduğum sırada çok heyecanlıydım, şu anda da hala o heyecanı yaşıyorum. Gerçekten çok güzel bir çalışma olmuş, büyük emek verilmiş. Her şey dört dörtlüktü. Gördüğüm kadarıyla kurtarma operasyonu gayet güzel ve yeterli seviyedeydi. İlerleyen dönemlerde daha da iyi olacağına inanıyorum" şeklinde konuştu.

"Davraz'da Türkiye'de bir ilk gerçekleştirildi"

Isparta Valisi Abdullah Erin, "Önemli bir tatbikatı biraz önce takip ederek tamamladık. İçişleri Bakanlığımız ve AFAD Başkanlığı koordinesinde, 26 ilin katılımıyla, sivil toplum kuruluşları ve gönüllülerin desteğiyle Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilen Davraz Kayak Merkezi Teleferik, Telesiyej ve Doğa Arama Kurtarma Tatbikatı büyük bir başarıyla icra edildi. Bu tatbikata katılan ve başarılı bir performans ortaya koyan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Tatbikatın Isparta'da yapılmasına vesile olan AFAD Genel Müdürümüze ve İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya'ya şükranlarımı sunuyorum. Bugün çok önemli bir tatbikat gerçekleştirdik. Elbette temennimiz, hiçbir ilimizin afet yaşamaması, vatandaşlarımızın zarar görmemesidir. Ülkemizde ve bölgemizde yakın zamanda yaşadığımız afetlerin tekrar etmemesini diliyoruz. Ancak doğa olaylarının önüne geçmek mümkün değil. İnsan kudretini aşan bu durumlar karşısında önemli olan; hazırlıklı olmak, tedbir almak ve gerektiğinde hızlı, etkin ve güvenli müdahaleyi gerçekleştirmektir. Böylece afete maruz kalan vatandaşlarımızın en az zararla bu süreci atlatması sağlanabilir. Davraz'da yaptığımız bu tatbikat, aynı zamanda bir ilk oldu. Geçtiğimiz yıl tüm eksiklerimize rağmen 500 binden fazla ziyaretçiyi ağırladık. Hedefimiz, önümüzdeki sezonlarda bu sayıyı 2 milyonun üzerine çıkarmaktır. Bu tatbikatın da hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı. - ISPARTA