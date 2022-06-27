Isparta'da hayvan pazarı ve kesim yerleri denetleniyor

Yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Isparta merkez ve ilçelerde bulunan hayvan pazarlarında ve kurban kesim yerlerinde denetimler arttırıldı.

Isparta merkez canlı hayvan pazarı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün oluşturduğu komisyon tarafından denetlenerek, pazarda bulunan vatandaşlara Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan "Kurbanınızı Güvenle Alın" konulu bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Kulak küpesi ve pasaportu olmayan hayvanlar, hayvan pazarlarına alınmıyor. Ayrıca il dışından pazara gelen hayvanlar için mutlaka veteriner sağlık raporu bulunması gerekiyor. Üreticilerin mağdur olmamaları adına İl/İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerinden gerekli izinlerini mutlaka almaları ve pasaportları ile birlikte diğer belgelerini yanlarında bulundurmaları gerekiyor.

Kurban Bayramı dolayısıyla canlı hayvan nakli yapan araçlarda da yol denetimleri yapılarak; canlı hayvan taşıma belgesi olmayan, küpesiz ve pasaportsuz, hayvan taşıyan hayvan sahiplerine idari para cezası uygulanıyor. - ISPARTA

İhlas Haber Ajansı / Yerel