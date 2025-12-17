Engelli çocukları için ev hayali kuran babaya müteahhit darbesi iddiası

Isparta'da engelli çocukları için müstakil ev yaptırmak isteyen şahıs, tüm birikimini müteahhite kaptırdığını öne sürdü. Müteahhidin üzerinde herhangi bir mal varlığı bulunmaması nedeniyle mahkeme kararından da faydalanamadığını belirten baba, "Engelli çocukların hakkına giren birinin elini kolunu sallayarak ortalıkta dolaşması vicdanıma sığmıyor. Bu kişinin tutuklanmasını ve mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.

Antalya'dan emekli olduktan sonra engelli çocuklarının apartman yaşamında zorlandığını belirten 54 yaşındaki Vezir Kılınç, çocuklarının daha rahat edebilmesi için memleketi Isparta'ya yerleşme kararı aldı. Kılınç, kendi arsası üzerine müstakil bir ev yaptırmak amacıyla 2021 yılında M.Ş. isimli bir müteahhitle toplam 365 bin lira bedelle anahtar teslim anlaşması yaptı. Anlaşma kapsamında 265 bin lirayı peşin olarak ödeyen Kılınç, kalan tutarı ev tamamlandıktan sonra vermek üzere sözleşme imzaladı. Aradan yaklaşık 4,5 yıl geçmesine rağmen inşaatta hiçbir ilerleme kaydedilmedi.

"İki engelli çocuğumun bakımını tek başıma üstleniyorum"

Mağdur Vezir Kılınç, "Ben Ahmet ve Mert Kılınç isimli iki engelli çocuğun babasıyım. Çocuklarımın bakımı oldukça zor olduğu için anneleri tek başına yeterli olamıyor. Emekliyim ve çocuklarla ilgilenebilmek için şu anda çalışamıyorum. Ayrıca yaşım nedeniyle bel fıtığı rahatsızlığım bulunuyor, bu da çalışmamı engelliyor. Ahmet'in yüzde 81, Mert'in ise yüzde 85 oranında engeli var" dedi.

"6 ayda teslim sözü verdi, 4,5 yıldır tek çivi çakılmadı"

Isparta'nın Sav kasabasında bir arsası olduğunu anlatan Kılınç, "Çocuklarım engelli olduğu için apartman yaşamında rahat edemediklerinden, buraya müstakil bir ev yaptırmak istedik. Elimizde bir miktar birikimimiz vardı ve bu birikimle Ispartalı bir müteahhitle anlaştık. 2021 yılının Ağustos ayında sözleşmemizi yaptık. Müteahhit, evi 6 ay içinde anahtar teslim edeceğini söyledi. Ancak aradan 4,5 yıl geçmesine rağmen hiçbir ilerleme kaydedilmedi. Evimizi yapmadı ve bizi dolandırdı. 2021 yılında 350 bin liraya anahtar teslim anlaşma yaptık ve bunun 265 bin lirasını peşin olarak verdim. Sadece inşaatın hafriyatını aldı, daha sonra hiçbir çalışma yapılmadı" ifadelerini kullandı.

Bunun üzerine dava açtığını ifade Kılınç, "Açtığım alacak davası kesinleşti ancak karşı tarafın üzerinde hiçbir mal varlığı olmadığı için herhangi bir sonuç alamadık. Avukatımız da bu şekilde bilgi verdi. Şu anda gerçekten çok zor durumdayız. Çocuklarım sürekli evimizi soruyor. 'Müteahhit bizi dolandırdı' diyerek bu konuyu sürekli gündeme getiriyorlar. Bu durum aile içinde huzursuzluklara neden oluyor" dedi.

"Tüm birikimimin dolandırılması çok zoruma gidiyor"

"Bir evimiz olsaydı en azından kira ödemeyecektik ve bu parayı çocuklarım için harcayabilecektik" diye devam eden Kılınç, "Şu anda ne yapacağımı bilemez haldeyim, tam anlamıyla bir çıkmazın içindeyim. Çocuklar evde sıkılıyor, sürekli dışarı çıkmak istiyorlar. Büyük oğlum psikiyatrik ilaç kullanıyor. Maddi imkanlarım kısıtlı olduğu için onları gezdiremiyorum. Evden çıkamadıklarında psikolojileri daha da bozuluyor" ifadelerini kullandı.

Vezir Kılınç sözlerini şöyle tamamladı:

"Ben bir babayım ve bu durumu yaşamak beni derinden yaralıyor. Tüm birikimimin dolandırılması çok zoruma gidiyor. Bu kişi Isparta'da hala ticaretine devam ediyor ve farklı kişiler üzerinden insanları dolandırmayı sürdürüyor. Yeni mağdurlar oluşmadan bu şahsın ifşa edilmesi ve engellenmesi gerekiyor. Elini kolunu sallayarak ortalıkta dolaşması vicdanları yaralıyor. Engelli çocukların hakkına giren birinin nasıl rahat uyuyabildiğini anlamıyorum." - ISPARTA