Isparta'da hafızlık eğitimini tamamlayan 66 kız öğrenci icazet aldı

Isparta İl Müftülüğüne bağlı kız Kur'an kurslarında hafızlık eğitimlerini tamamlayan 66 öğrenci için icazet töreni düzenlendi. Törende konuşan İl Müftüsü Muharrem Biçer, " Isparta, 66 yıldıza daha kavuştu. Hatta rahatlıkla söyleyebilirim ki 66 güneşle daha aydınlandı. Rabbim bizlere daha nice böyle programlar gerçekleştirmeyi nasip etsin" dedi.

Güller ve göller diyarı Isparta'da İl Müftülüğüne bağlı Deregümü Yatılı Kız Kur'an Kursu ile Hayırlar Kız Kur'an Kursu'nda hafızlık eğitimlerini tamamlayan 66 öğrenci mezuniyet sevinci yaşadı. Kur'an-ı Kerim'i ezberleyerek hafızlık eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler için hafızlık icazet töreni gerçekleştirildi. Program, sabah saat 10.00'da düzenlenen yemek organizasyonuyla başladı. Öğrenciler, aileleri ve davetlilerin katıldığı program, saat 14.00'te bir alışveriş merkezinin konferans salonunda gerçekleştirilen icazet merasimiyle devam etti. Yoğun katılımın olduğu programda Kur'an-ı Kerim tilaveti, ilahiler ve çeşitli gösteriler yer aldı. Hafızlık eğitimini başarıyla tamamlayan 66 öğrenci törende dualarla icazetlerini alırken, salonda duygusal anlar yaşandı. Programda konuşan protokol üyeleri ve din görevlileri, hafızlık müessesesinin önemine dikkat çekerek, öğrencileri, ailelerini ve eğitim sürecinde emeği geçen hocaları tebrik etti.

"Isparta, 66 yıldıza daha kavuştu"

Isparta İl Müftüsü Muharrem Biçer, "Bugün Isparta'mız tarihi günlerinden birini daha yaşıyor. 66 kız öğrencimizin hafızlık icazet törenini gerçekleştirdik. Isparta, 66 yıldıza daha kavuştu. Hatta rahatlıkla söyleyebilirim ki 66 güneşle daha aydınlandı. İlimiz genelinde il merkezinde bulunan Mekke Erkek Kur'an Kursu, Fatih Erkek Kur'an Kursu, Hayırlar Kız Kur'an Kursu ve Deregümü Kız Kur'an Kursu olmak üzere 4 yatılı Kur'an kursumuzda hafızlık eğitimleri devam ediyor. Elhamdülillah 500'ün üzerinde öğrencimiz de bu eğitimlerini sürdürüyor. Hafızlık, sunucu kardeşimizin de az önce ifade ettiği gibi Rabbimizin lütfuna ve şefaatine nail olacak kişilerin yetiştiği çok kıymetli bir eğitimdir. Hafızlarımız, aynı zamanda şefaat edecek güzel yıldızlarımızdır. İnşallah bu sayının giderek artmasını Cenab-ı Allah'tan temenni ediyorum. Rabbim bizlere daha nice böyle programlar gerçekleştirmeyi nasip etsin" şeklinde konuştu.

"Isparta, hafızlık eğitimi konusunda ön plana çıkan illerimizden biridir"

"Isparta, hafızlık eğitimi konusunda ön plana çıkan illerimizden biridir" diyen Biçer, "Özellikle erkek öğrenciler için söylüyorum, Mekke Erkek Kur'an Kursumuz adeta uluslararası bir Kur'an kursu niteliğindedir. Dünyanın dört bir yanından, Afrika'dan, Endonezya'dan, Orta Asya'dan ve Malezya'dan öğrencilerimiz bulunmaktadır. Bu vesileyle özellikle erkek öğrencilerimizi Isparta'daki hafızlık eğitimine davet ediyoruz. Elbette kız öğrencilerimiz de gelebilirler. Ancak özellikle erkek öğrenciler için Isparta'nın bulunmaz bir fırsat olduğunu ifade etmek istiyorum" dedi.

Tören sonunda hafızlıklarını tamamlayan öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirilirken, program hatıra fotoğrafı çekimi ve yapılan duaların ardından sona erdi. - ISPARTA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı