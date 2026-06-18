Haberler

Annesi ABD'ye alınmayan Vozinha'yı mutluluktan havalara uçuracak haber

Annesi ABD'ye alınmayan Vozinha'yı mutluluktan havalara uçuracak haber Haber Videosunu İzle
Annesi ABD'ye alınmayan Vozinha'yı mutluluktan havalara uçuracak haber
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 FIFA Dünya Kupası'nda tarihi bir performans sergileyen Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nın annesi, vize sorunları nedeniyle oğlunun ilk maçını tribünden izleyememişti. ABD'li yetkililerin devreye girmesiyle birlikte maliyet krizinin aşıldığı ve Ana Candida Evora'nın pazar günkü Uruguay mücadelesinde Miami'de olacağı duyuruldu.

  • Yeşil Burun Adaları kalecisi Vozinha'nın annesi Ana Candida Evora, vize engeli nedeniyle ABD'ye girememişti.
  • ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşerek vize ücretlerinin kaldırıldığını duyurdu.
  • Vozinha'nın annesi, pazar günkü Uruguay maçı öncesinde Miami'de oğluyla buluşacak.

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Yeşil Burun Adaları’nın tecrübeli kalecisi Vozinha, İspanya karşısında gösterdiği tarihi performansın ardından ailesine kavuşuyor. 

ANNESİ ÜLKEYE GİREMEMİŞTİ, HAREKETE GEÇİLDİ

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada, Trump yönetiminin uyguladığı "Vize Teminat Pilot Programı" nedeniyle maddi engellere takılan ve oğlunu izlemeye gidemeyen anne Ana Candida Evora için ABD’li yetkililer harekete geçti. ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşerek resmi politika doğrultusunda gerekli tüm ücretlerin kaldırıldığını duyurdu. Hiçbir annenin çocuğunun tarih yazdığı anları kaçırmaması gerektiğini belirten Jeffries, seyahat düzenlemelerinin tamamlandığını bildirdi. Praia’daki vize ekibinin de aileyle temas kurmasıyla süreç hızlandırdı.

URUGUAY MAÇINDA OĞLUNA KAVUŞACAK

40 yaşındaki kaleci Vozinha, İspanya maçında yaptığı 7 kurtarışla küresel çapta dikkat çekmiş ve sosyal medyadaki takipçi sayısı üç günde 12,6 milyona ulaşmıştı. Turnuvada uygulanan vize kısıtlamaları Senegal gibi diğer ülke taraftarlarınca da eleştirilirken, alınan bu özel kararla Vozinha’nın annesinin pazar günkü Uruguay maçı öncesinde Miami’de oğluyla buluşması sağlandı.

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
Haberler.com
8 ünlü ismin uyuşturucu test sonucu pozitif çıktı: Kenan Doğulu, Berdan Mardini, Enis Arıkan...

İşte test sonucu pozitif çıkan ünlüler: Kenan Doğulu ve Beren Saat...

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri

İşte İBB yöneticisi Erhan Karaal'ın kaçırıldığı anın görüntüleri
Tanju Özcan hakkında 'cinsel saldırı' suçundan da tutuklama kararı verildi

Yasak aşk skandalı Tanju Özcan'a pahalıya patladı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uyuşturucu soruşturmasında gözaltına alınan Berdan Mardini'nin ifadesi ortaya çıktı

İşte gözaltına alınan Berdan Mardini'nin savunması
Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşka geldi

Eski CHP'li bakanın damadıydı; şimdi yeni aşkıyla gündemde

Yapay zekaya güvendi, başına iş açtı: 25 yıllık avukat hakkında soruşturma

Yapay zekaya güvenen 25 yıllık avukat başına büyük iş açtı

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle

Boşanmayı davul zurna ile kutlayan kadının kocasından karşı hamle
Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o vali yardımcısının atandığı ilimiz

Evli kadınla basıldığı iddia edilmişti! İşte o ismin atandığı ilimiz
Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber

Dirk Kuyt'ı açıklayan Fenerbahçe'ye dakikalar sonra kötü haber
Karı-koca kaymakamlar tayin oldu! İşte görev yapacakları yeni ilimiz

Karı-koca kaymakamlar tayin oldu