Annesi ABD'ye alınmayan Vozinha'yı mutluluktan havalara uçuracak haber

2026 FIFA Dünya Kupası’nda Yeşil Burun Adaları’nın tecrübeli kalecisi Vozinha, İspanya karşısında gösterdiği tarihi performansın ardından ailesine kavuşuyor.

ANNESİ ÜLKEYE GİREMEMİŞTİ, HAREKETE GEÇİLDİ

ABD, Kanada ve Meksika’nın ortaklaşa düzenlediği turnuvada, Trump yönetiminin uyguladığı "Vize Teminat Pilot Programı" nedeniyle maddi engellere takılan ve oğlunu izlemeye gidemeyen anne Ana Candida Evora için ABD’li yetkililer harekete geçti. ABD Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries, Dışişleri Bakanı Marco Rubio ile görüşerek resmi politika doğrultusunda gerekli tüm ücretlerin kaldırıldığını duyurdu. Hiçbir annenin çocuğunun tarih yazdığı anları kaçırmaması gerektiğini belirten Jeffries, seyahat düzenlemelerinin tamamlandığını bildirdi. Praia’daki vize ekibinin de aileyle temas kurmasıyla süreç hızlandırdı.

URUGUAY MAÇINDA OĞLUNA KAVUŞACAK

40 yaşındaki kaleci Vozinha, İspanya maçında yaptığı 7 kurtarışla küresel çapta dikkat çekmiş ve sosyal medyadaki takipçi sayısı üç günde 12,6 milyona ulaşmıştı. Turnuvada uygulanan vize kısıtlamaları Senegal gibi diğer ülke taraftarlarınca da eleştirilirken, alınan bu özel kararla Vozinha’nın annesinin pazar günkü Uruguay maçı öncesinde Miami’de oğluyla buluşması sağlandı.