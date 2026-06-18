Ünlü şarkıcı Gökhan Özen aşka geldi

Bir döneme damga vuran aşk şarkılarıyla milyonların kalbini fetheden ve uzun bir aradan sonra yeniden müzik çalışmalarına hız veren Gökhan Özen, bu kez özel hayatıyla adından söz ettirdi. Genellikle gözlerden uzak bir yaşam sürmeyi tercih eden ünlü şarkıcı, sevgilisi Naz Canbaz ile çekilen romantik bir karesini sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaştı. Özen’in fotoğrafın altına düştüğü aşk dolu not, kısa sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

KALPLER HAVADA UÇUŞTU

Gökhan Özen, sevgilisiyle paylaştığı kareye "En değerlim" notunu ekleyip kalp emojileri koyunca Naz Canbaz da kalp emojileriyle karşılık verdi.

İlişkilerini geçtiğimiz yıl kamuoyuyla paylaşan ve zaman zaman birlikte çekilen karelerini yayınlayan çiftin bu son paylaşımı, hayranları tarafından beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu. Takipçileri ikiliye mutluluk dileklerinde bulunurken, paylaşıma çok sayıda nazar boncuğu emojisi bırakıldı.

ARALARINDAKİ YAŞ FARKI SOSYAL MEDYAYI İKİYE BÖLDÜ

Aşk dolu bu paylaşımın ardından, çiftin arasındaki yaş farkı da sosyal medya kullanıcılarının dikkatinden kaçmadı. 45 yaşındaki Gökhan Özen ile 31 yaşındaki Naz Canbaz arasındaki 14 yaşlık fark, magazin takipçileri arasında en çok konuşulan ve yorumlanan detaylardan biri oldu.

GEÇMİŞ EVLİLİĞİ YENİDEN GÜNDEMDE

Gökhan Özen’in bu mutlu tablosu, ünlü şarkıcının geçmişteki tek evliliğini de akıllara getirdi. Özen, ilk ve tek evliliğini 7 Temmuz 2010 tarihinde eski bakan ve siyasetçi Mehmet Sevigen'in kızı Selen Sevigen ile yapmıştı. Ada Deren ve Derin Su adında iki kız çocukları bulunan çift, 2016 yılında anlaşmalı olarak tek celsede boşanmıştı.