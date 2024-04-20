Isparta-Antalya Karayolu'nda Trafik Kazası: 1 Ölü

MUHAMMET FATİH BAŞCI

(BURDUR) - Isparta- Antalya Karayolu Bucak Karacaören mevkiinde otobüs ile otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında, 1 kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre, Isparta- Antalya Karayolu Karacaören mevkiinde meydana gelen kazada, Antalya'dan Isparta istikametine giden 34 CYN 069 plakalı yolcu otobüsü ile Isparta'dan Antalya istikametine giden Mehmet Selim Tüzün idaresindeki 03 FZ 096 plakalı otomobil çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü Mehmet Selim Tüzün'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.