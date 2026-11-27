Pakistan'ın başkenti İslamabad, Mekke Ortak Savunma İttifakı'nın ülkeleri dışişleri bakanlarının bugün İslamabad'da gerçekleştireceği toplantı öncesinde Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye bayraklarıyla donatıldı.

Mekke Ortak Savunma İttifakı'nın ülkeleri Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan arasındaki diplomatik temaslar sürerken Pakistan, bugün başlayan Mekke Ortak Savunma İttifakı'nın Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ikinci olağan toplantısına ev sahipliği yapıyor. Pakistan, Suudi Arabistan ve Türkiye dışişleri bakanları karşılıklı savunma anlaşmalarını görüşmek üzere başkent İslamabad'da bir araya geliyor. Pakistanlı yetkililer, üst düzey toplantı nedeniyle bugün için resmi tatil ilan ederken, şehir genelinde özel hareket kısıtlamaları getirdi. Ayrıca hafta sonu da sürmesi beklenen toplantı öncesi başkentte hazırlıklar tamamladı. Suudi Arabistan, Pakistan ve Türkiye bayraklarıyla donatılan başkent İslamabad'da renkli ışıklar, LED ekranlar ve Pakistan, Suudi Arabistan ile Türkiye'nin bayrağındaki renklerle donatıldı. Parlamento binası dahil çeşitli devlet binaları da ışıklandırılırken Anayasa Caddesi üzerinde ve şehrin diğer önemli noktalarında kurulan LED ekranlarda, üç ülke arasındaki tarihi bağlara, karşılıklı iş birliğine ve ortak savunma taahhütlerine dair mesajlar yer aldı.

Pakistan Savunma Bakanı Khawaja Muhammed Asıf, toplantıya Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan'ın dışişleri ve savunma bakanlarının katılacağını belirterek, "Suudi Arabistan'ın güneyindeki süregelen kargaşanın, toplantının gündem maddelerinden biri olacağı açıktır" dedi. Bakan Asıf, anlaşma uyarınca Suudi Arabistan'a yönelik herhangi bir tehdidin Pakistan ve Türkiye'ye de yapılmış bir tehdit sayıldığını ve bu hususun son derece net olduğunu vurguladı.

Anlaşmanın imzalanması Resmi Gazete'de yayınlandı

Resmi Gazete'de cuma günü yayımlanan karara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan ve Suudi Arabistan ile yapılan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı resmen onayladı. Böylece anlaşmanın bu ayın başlarında Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kabul edilmesinin ardından Türkiye'nin onay süreci tamamlanmış oldu.

Anlaşma 7 Ağustos'ta imzalanmıştı

Mekke Ortak Savunma İttifakı; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Başbakan Muhammed bin Selman tarafından 7 Ağustos 2026 tarihinde Mekke'de imzalanmıştı. Bölgesel sahiplenme anlayışı temelinde, ortak caydırıcılık ve savunma yoluyla üç ülkenin güvenliklerinin tahkim edilmesini ve bölgesel güvenlik ile istikrara katkı koymayı hedefleyen İttifak'ın ilk Genel Sekreteri olarak Pakistanlı Emekli Korgeneral Pakistanlı Korgeneral Nauman Mahmood atanmıştı.

İlk toplantı İstanbul'da gerçekleştirilmişti

Mekke Ortak Savunma İttifakı ile tesis edilen Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi'nin ilk toplantısı 31 Ağustos 2026 tarihinde Türkiye'nin ev sahipliğinde İstanbul'da gerçekleştirilmişti. Toplantıda, Anlaşma'nın dayandığı stratejik vizyonun hayata geçirilmesi ve İttifak'ın kurumsallaşması için atılması gereken adımlar ve yürütülecek çalışmalar ele alınmıştı. Komite, Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları üzerine 5 Ekim 2026 tarihinde Riyad'da olağanüstü bir toplantı gerçekleştirmişti. Toplantıda taraflar, toprak bütünlüklerinin ve egemenliklerinin Anlaşma hükümlerine uygun şekilde savunulmasına yönelik birlik ve kararlılıklarını teyit etmişler ve bu husustaki iradelerini yayımlanan ortak açıklamada kayda geçirmişlerdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı