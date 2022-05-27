İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk mezunlarını verdi - Haberler

İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk mezunlarını verdi

İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi'nde Uğur Işılak Rüzgarı

GAZİANTEP - Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk mezunlarını verdi. Mezuniyet törenine katılanlar Uğur Işılak'ın konseriyle müzik ziyafeti yaşadı.

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ilk mezunlarını vermenin sevincini yaşıyor. 136 öğrenci kep atarak mezun oldu. Mezuniyet törenine katılan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, kısa sürede çok iş başardıklarını söyledi. Mezuniyet törenin ardından Uğur Işılak türküleriyle törene katılanları coşturdu.

"Kısa sürede çok iş başardık"

İlk öğrencilerini mezun etmenin sevincini yaşadıklarını belirten katılan Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, "2 sene içerisinde 5 fakülte bin 700 öğrenci ile güzel bir ekip oluşturduk. Üniversitemiz kısa süre içerisinde çok şey başardı. İnsanlara iyi davranın, onları kendi aileniz gibi görün" dedi.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ilk olmanın heyecan verici olduğunu belirterek, öğrencilere nasihatlerde bulundu.

Konuşmaların ardından 136 öğrenci kep atarak mezun oldu. Mezuniyet töreni Uğur Işılak'ın konseriyle devam etti.