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İŞKUR'dan Yeni Düzenleme: Tespit ve Öneri Defteri Zorunluluğu Başladı

İŞKUR'dan Yeni Düzenleme: Tespit ve Öneri Defteri Zorunluluğu Başladı
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İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak, 01.01.2025 tarihinden itibaren en az 1 çalışanı olan işyerlerinin 'Tespit ve Öneri Defteri' bulundurma zorunluluğu hakkında bilgi verdi. Defter, işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından tespit ve tavsiyeleri içerecek şekilde düzenlenecek.

İŞKUR Kayseri İl Müdürü Ayşe Ak ; bina görevlisi çalıştıran site ve apartmanlar dahil en az 1 çalışanı bulunan tüm işyerlerinin 'Tespit ve Öneri Defteri bulundurma zorunluluğunun başladığını bildirdi.

İŞKUR İl Müdürü Ayşe Ak yaptığı açıklamada; "Bünyesinde bina görevlisi çalıştıran site ve apartmanlar da dahil en az 1 çalışanı bulunan tüm işyerlerinin 01.01.2025 tarihinden itibaren 'Tespit ve Öneri Defteri' bulundurma zorunluluğu başlamıştır. Tespit ve Öneri Defteri; İşyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı tarafından yapılan tespit ve tavsiyeler ile gerekli görülen diğer hususların yazıldığı, her işyeri için ayrı olan bir defterdir. Defterin taşıması gereken özellikler ve yükümlülükler 'İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği'nin 4. ve 7. maddesinde tanımlanmıştır. Yönetmeliğe göre özetle defter; seri numaralı ve bir asıl, iki kopyalı (oto kopili) düzenlenmiş olmalıdır. Kopya sayfaları yırtılabilir olmalıdır. İşyerinin bağlı bulunduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri veya noter tarafından her sayfası mühürlenmek suretiyle onaylatılmalıdır. Bu kapsamda belirtildiği üzere ilgili defter onayı ücret karşılığında herhangi bir noter aracılığıyla yaptırılabileceği gibi ücretsiz olarak il müdürlüğümüze de yaptırılabilecektir" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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