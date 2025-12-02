Haberler

Özel bireyler geri dönüşümle hem öğrendi hem eğlendi

Özel bireyler geri dönüşümle hem öğrendi hem eğlendi
Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen etkinlikte, özel öğrenciler geri dönüştürülebilir materyallerle oyunlar oynadı ve geri dönüşümün önemini öğrendi.

Çorum'un İskilip ilçesinde düzenlenen etkinlikte özel öğrenciler, geri dönüştürülebilir materyallerle oyunlar oynayarak hem eğlendi hem öğrendi.

İskilip Kaymakamlığı Proje Ekibi koordinesinde, İskilip Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü ile özel bir rehabilitasyon merkezi iş birliğinde Uludere Mahallesi^nde bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Engelsiz Yaşam Merkezi'nde etkinlik düzenlendi. Etkinlikte, geri dönüştürülebilir materyaller kullanılarak oyuncaklar yapıldı. Özel bireyler geri dönüşümle yapılan oyuncaklarla hem eğlendi hem de geri dönüşümün önemini öğrenme fırsatı buldu. - ÇORUM

