Üye Girişi
Haberler
Asgari ücret zammında beklenen gün geldi çattı
Beklenen gün geldi çattı! Erdoğan'ın hamlesi merakla bekleniyor
ABD'den 'İran'da rejim değişikliği mümkün mü?' sorusuna dikkat çeken yanıt
ABD'den İran'da rejim değişikliği sorusuna çarpıcı yanıt
İsrail askerleri, Gazze'de çocukları bilerek öldürdüklerini itiraf etti
Netanyahu'yu köşeye sıkıştıracak itiraf
Osman Gökçek'ten '600 milyon liralık ev' iddialarına yanıt
"Yarın bu parayı getiren kim olursa satarım"

İskenderun'da Bilim ve Sanat Merkezi İnşaatı Hızla İlerliyor

İskenderun'da Bilim ve Sanat Merkezi İnşaatı Hızla İlerliyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası inşa edilen Bilim ve Sanat Merkezi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Kaymakam Muhammet Önder, çalışmaları yerinde inceledi.

Hatay'ın İskenderun ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi okulunda inşaat çalışmaları sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay'da ihya ve inşa çalışmaları sürüyor. İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) okulunda inşaat çalışmaları sürüyor. İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, okul inşaatında çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. - HATAY

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

Futboldan men edildiler!
img

Son dileği şoke etti: Yaparlarsa hakkımı helal etmem
img

Diyarbakır'da kaybolan 12 yaşındaki Ecrin'den haber var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye'nin dev içecek markası Aroma neyi var neyi yok satıyor
Türkiye'nin dev içecek markası neyi var neyi yok satıyor
İstanbul'da trafik yoğunluğu yaşanıyor
Yine uzun kuyruklar oluştu
Sokak röportajında skandal Kürdistan sözleri
Sokak röportajında skandal "Kürdistan" sözleri: Hatta İstanbul da...
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Gelin, imam nikahı sırasında sorulan soruyla afallayıp kaldı
Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin
Suriye'den kaçan binlerce rejim askeri harekete geçti: Bizi ülkemize gönderin
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu: Çok yanlış yaptı Bakan Hanım
Mikrofonlar açık kaldı, AK Partili isimlerin diyalogları duyuldu

Son Dakika Haberleri

Buğra Gökce kimdir? NOW Çalar Saat konuğu Buğra Gökce kaç yaşında, nereli? Buğra Gökce biyografisi! ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI İskenderun-Hatayspor maçı CANLI, HD izle! İskenderun-Hatayspor maçı hangi kanalda, şifresiz mi? SAYISAL LOTO SORGULAMA EKRANI! 18 ARALIK Sayısal Loto nasıl sorgulanır? Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonucu belli oldu mu? Az önce deprem mi oldu? 19 Aralık en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD ASGARİ ÜCRET ZAM TAHMİNLERİ! Yeni yılda asgari ücret zammı yüzde kaç olacak? Asgari ücret 3. toplantısı saat kaçta? ASGARİ ÜCRET HABERLERİ! Asgari ücret zammı bugün belli olur mu? 2025 Ocak asgari ücret zammı ne kadar, kaç TL olacak? 19 ARALIK TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? ASGARİ ÜCRET 3. TOPLANTI NE ZAMAN? Asgari ücret ne zaman belli olacak? İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 19 ARALIK | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? Ankara hava durumu 19 Aralık | Bugün Ankara'da kar var mı, hava nasıl olacak? ATV CANLI İZLE 19 ARALIK | Müge Anlı canlı yayın nasıl izlenir, son bölüm ne oldu?
title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.