İskenderun'da Bilim ve Sanat Merkezi İnşaatı Hızla İlerliyor
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası inşa edilen Bilim ve Sanat Merkezi'nde inşaat çalışmaları devam ediyor. Kaymakam Muhammet Önder, çalışmaları yerinde inceledi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde Bilim ve Sanat Merkezi okulunda inşaat çalışmaları sürüyor.
Kahramanmaraş merkezli depremlerin yıktığı Hatay'da ihya ve inşa çalışmaları sürüyor. İskenderun Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) okulunda inşaat çalışmaları sürüyor. İskenderun Kaymakamı Muhammet Önder, okul inşaatında çalışmaları yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldı. - HATAY
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel