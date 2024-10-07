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İşitme Engellilerden Din Görevlilerine Teşekkür Ziyareti

İşitme Engellilerden Din Görevlilerine Teşekkür Ziyareti
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Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın ve işitme engelli vatandaşlar, Külliye Camii İmam-Hatibi Mustafa Arif Yılmaz'ı ziyarette bulunarak Din Görevlileri Haftası'nı kutlayıp çiçek verdiler.

Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın ve bir grup işitme engelli vatandaş, kendilerine din eğitimi veren Külliye Camii İmam-Hatibi Mustafa Arif Yılmaz'ı ziyaret ederek çiçek verdiler ve Din Görevlileri Haftasını kutladılar.

Engelliler adına kısa bir açıklama yapan Manavgat Kaymakamlığı Engelliler Koordinatörü Guddusi Aydın, "Manavgat Külliye Cami İmam Hatibi aynı zamanda da Manavgat Müftülüğü Engelliler ve Yetimler Koordinatörü olan Hafız Mustafa Arif Yılmaz hocamız 10 yılı aşkın bir süredir Manavgat'ta ikamet etmekte olan işitme engelli özel insanlarımıza din eğitimi vermekte iyi ve kötü günlerinde yanında olmaktadır. Manavgat'ta yaşayan işitme engelli vatandaşlarımız adına bir grup işitme engelli arkadaşımızla birlikte Hafız Mustafa Arif Yılmaz hocamıza çiçek takdim ettik ve Din Görevlileri Haftasını kutlayarak teşekkür ve minnetlerimizi ilettik. Kendisinden Allah razı olsun. Hizmetleri daim olsun" dedi. - ANTALYA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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