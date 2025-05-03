Isırdığı İddia Edilen Köpeği Vuran Kişi Şikayet Edildi

Isırdığını iddia ettiği köpeği silahla vurdu, sahipleri şikayetçi oldu

ELAZIĞ - Elazığ'ın Ağın ilçesinde bir kişi, kendisini ısırdığını iddia ettiği köpeği silahla vurarak öldürdü. Hayvanı doğumundan itibaren alıp besleyen aile, köpeklerinin hiç kimseyi ısırmayacağını bildiklerini savunarak şahıstan şikayetçi oldu.

Olay, önceki gün Ağın ilçesi Dibekli köyünde yaşandı. Edinilen bilgilere göre Kılıç ailesinin doğumundan itibaren sahiplendikleri ve Oskar ismini verdikleri 3 yaşındaki köpeklerinden bir gün boyunca haber alamadı. Bir süre sonra köpeklerini kanlar içinde bulan aile, ulaşım sorunu nedeni ile bir süre bekledikten sonra Oskar'ı Fırat Üniversitesi Hayvan Hastanesine getirdi. Burada yapılan muayenede köpeğe 70'ten fazla saçmanın isabet ettiği tespit edildi. Talihsiz köpek, bir süre sonra öldü.

Köpeğinin durumunu gözyaşları içerisinde anlattı

Hayvan sahibi Baki Kılıç, köpeğini canice öldürdüklerini söyledi. Kılıç, "3 sene önce yavruyken aldım ve besledim. Kafasına sıkmışlar direkt. O bölgesinden 70 tane saçma tespit edildi. Elazığ'da Hayvan Hastanesine götürdüm. Veterinerler de ellerinden geleni yaptıklarını ve birkaç gün yaşayabileceğini belirttiler. Yetkililer saçmaların sadece İstanbul'da toplanabileceğini belirttiler onda bile birçok saçmanın vücudunda kalabileceğini ifade ettiler. Oradaki hemşireler, köpeği görür görmez ağladılar. Dediler kj insan bunu yapmaz. Gözünü çıkarmış, hayvanımın dişini kırmışlar. Biz sorduk neyle vurdunuz o da silahı gösterdi bununla dedi. Köpeği kendisini ısırdı diye vurduğunu belirtiyor, ısırmaz kendisi inşaat yapıyor ya inşaattan düştü ya da bacağına çivi battı" dedi.

"Torunlarımla beraber yatıp kalkıyordu"

Elmas Kılıç ise "O köpeği biz yavru aldık eğittik. O kadar güzel eğittik ki anlatamam. İsmi Oskar'dı. Torunlarım onunla beraber yatıp kalkıyorlardı. Arkadan saldırdığını ve çekip vurduğunu söylüyor. Biz hayvanı aldık geldik, yol boyunca kan geliyordu hayvandan. Gözü kapanmış, sadece inliyor. O inledikçe biz ağlıyorduk. Acıdan köpeğin gözünden yaş gelmiş. Hastanede sedyede oradakiler acıdı, buradakiler acımadı. Özür ile bu iş bitmiyor. Hayvan haklarına buna dava açacağım kazandığımız parayı da hayvanlara vereceğiz" diye konuştu.

"Bacağımdan ısırdı, kuduz aşısı oldum"

Hayvanı silahla vurduğunu belirten A.E.Ç. de "Köpeğin sahibi ile benim evimin arasında yaklaşık 500 metre mesafe var. Yani benim evimin yakınlarında akşam saatlerinde bahçede çalışıyordum. Havlamadan sessizce arkadan geldi bacağımdan ısırdı. Tabi ben de bu korku, heyecan kızgınlıkla evden tüfeğimi aldım bir el ateş ettim. Şu anda ben kuduz tedavisi görüyorum. İki sağ iki sol bacağımdan ve omzumdan da kuduz aşısı oldum ve bu 3 sefer daha devam edecek. Bu köpek daha önce ısırdığı için insanı, son 10 gün içinde iki tane yaşlı bayanı sıkıştırmış, insanlar ellerinden bağırarak kurtarıldı. Bu şahsa köpeğinizi bağlayın sahip çıkın dediğimiz zaman bizlere sanki biz onun köpeğine saldırmışız gibi bize beddua küfür ve hakaret ediyor. Ben köpeği evinin bahçesinde vurmadım, benim köpeğe bir garezim yok. Ben 5 yıldır köydeyim bir kuşa dahi kurşun atmamışımdır. Ama yani burada öyle bir durum var ki, benim canım mı onun canı mı? Benim yerime o anki psikolojiye kendilerini koysunlar. Pişmanlık duygusu, vicdan olarak deseler yapar mısın aynısını, hayır yapmam. Neticede o da bir canlı. O anki psikolojik durumum bir anlık kızgınlık, birkaç dakikanın içinde olan bir olay. Kendimi savunmuyorum, vicdanen suçluyum ama bunun sahiplerinin hiç mi suçu yok? Köpeğin bu duruma gelmesinin en büyük suçluları sahipleri. Bu köpek bana saldırdı, diş izleri var, hastanede raporum var" şeklinde konuştu.