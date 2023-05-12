Işıklı Gölü'nde nilüfer şöleni başlıyor

DENİZLİ - Türkiye'nin en büyük nilüfer tarlasına sahip Çevril Işıklı Gölü'nde, nilüferler kendini göstermeye başladı.

300 dönümlük alanla Türkiye'nin en büyük Nilüfer Çiçeği tarlasına sahip Çivril Işıklı gölü yeni sezon için gün sayıyor. Haziran Ağustos aylarında açan Nilüfer çiçekleri ile Denizli'nin en çok ziyaretçi ağırlayan merkezlerinden biri olan Işıklı gölünde beyaz nilüferlerin habercisi sarı nilüfer çiçekleri su üstüne çıkmaya başladı. Işıklı gölünü besleyen Menderes Nehrinin İshaklı köyünde oluşturduğu Gökgöl havzasında su yüzeyi sarı nilüfer çiçekleriyle kaplanırken, bölge halkı ve kayıkçılar kısmı açan beyaz nilüferlerin 10 gün sonra tamamen net olacağını belirtti.

"Sarı ve mor nilüferler için bekliyoruz"

Işıklı Gölünün başlangıç noktalarından biri olan İshaklı bölgesinde nilüfer çiçeklerinin farklı renklerinin yetiştiğini belirten kayıkçı Mehmet Akgün, "Gölün içinde havut otu ve saz dışında nilüfer çiçekleri de yetişiyor. Bizim bu bölge daha çok havut ve saz otu ile biliniyor fakat Gökgöl tarafına doğru Işıklı gölünden daha büyük alanlarda Nilüfer havzaları var" dedi.

Binlerce vatandaşın uğrak noktası olduğunu ifade eden Akgün, "Beydilli çok sayıda turist ağırlıyor, Türkiye'nin her yerinden binlerce kişi Çivril'e geliyor. Beydilli ve Seraserli mahallerinden göle açılarak eşsiz güzelliğe şahitlik ediyorlar. Çivril'e gelen misafirleri İshaklı köyümüzde de ağırlamak unutamayacakları bir tekne turu yaşatmak ve Nilüfer çiçeklerinin farklı renk ve türlerini de göstermek isteriz" dedi.

Çivril Işıklı Gölünde 1 Haziran tarihinde başlayan Nilüfer Turları Ağustos ayına kadar devam ediyor.