İşadamlarından Ramazan desteği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD )Malatya Şubesi tarafından, ödeme güçlüğü çeken insanlara yardımcı olunması için bakkallara borcu olanların borcu ödenip, askıda ekmek uygulamasına katkı sağlanıyor.

MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz yaptığı açıklamada, derneğe üye iş insanlarının katkılarıyla mağdurlara yardımcı olduklarını belirtip, "MÜSİAD Malatya olarak, Osmanlı'dan gelen ZimemDefteri geleneği yaşatıyoruz. Bakkal ve fırınlara ödeme güçlüğü çekenlerin borçlarını ödüyor askıda ekmek uygulamasına katkı sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA