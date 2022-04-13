İşadamlarından Ramazan desteği - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

İşadamlarından Ramazan desteği

İhlas Haber Ajansı - Yerel
 - Güncelleme:
İşadamlarından Ramazan desteği

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD )Malatya Şubesi tarafından, ödeme güçlüğü çeken insanlara yardımcı olunması için bakkallara borcu olanların borcu ödenip, askıda ekmek uygulamasına katkı sağlanıyor.

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD )Malatya Şubesi tarafından, ödeme güçlüğü çeken insanlara yardımcı olunması için bakkallara borcu olanların borcu ödenip, askıda ekmek uygulamasına katkı sağlanıyor.

MÜSİAD Malatya Başkanı Muharrem Poyraz yaptığı açıklamada, derneğe üye iş insanlarının katkılarıyla mağdurlara yardımcı olduklarını belirtip, "MÜSİAD Malatya olarak, Osmanlı'dan gelen ZimemDefteri geleneği yaşatıyoruz. Bakkal ve fırınlara ödeme güçlüğü çekenlerin borçlarını ödüyor askıda ekmek uygulamasına katkı sağlıyoruz" ifadelerine yer verdi. - MALATYA

İşadamlarından Ramazan desteği

İşadamlarından Ramazan desteği

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title