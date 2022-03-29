MALATYA (İHA) - İşadamı Rıdvan Mertöz tarafından yapılan ortaokulun açılışı yapıldı

Malatyalı işadamı Mertöz, memleketine okul yaptırdı

MALATYA - Malatyalı işadamı Rıdvan Mertöz tarafından yapılan 24 derslikli ortaokulun, açılış töreni gerçekleştirildi.

Battalgazi ilçesi Çöşnük Mahallesi Mehmet Buyruk Caddesi üzerinde iş adamı Rıdvan Mertöz tarafından 700 metrekarelik alana inşa edilen ve adını taşıyan 24 derslikli Rıdvan Mertöz Ortaokulu'nun, açılış töreni gerçekleştirildi. Açılış törenine, Vali Aydın Baruş, Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, işadamı Rıdvan Mertöz ve ailesi, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri, çok sayıda vatandaş ile öğrenciler katıldı. Açılışta konuşan işadamı Rıdvan Mertöz, yapmayı planladıkları okul için bürokrasi korkusunun olduğunu ancak el birliği ile çok kısa bir sürede okulu tamamladıkları için mutluluk duyduğunu belirtti. Mertöz, " Bürokrasiyi aşmak çok zor. Biz işadamlarımız için en büyük engel bürokrasi. Ne zaman bürokrasi ile işimiz olsa korkuyoruz. Bu işte de nasıl bir bürokrasi olacak diye tedirginlik yaşıyordum. Arsa belediyenin, arsa küçük yan arsa alınacak, imar durumu oluşacak bir hayal ediyordum. Fakat bu iş başkanımın olağanüstü çabalarıyla 2 ay bile sürmedi. Valim, Milli Eğitim Müdürlüğü ile görüştü. Bir yandan Bülent Tüfenkci Bakanım el birliğiyle hayra ortak oldular. Hepsi gayret etti. O süreci unutamam" dedi.

45 yıllık iş hayatının 25 yılında eğitime destek vermeye başladığını ifade eden Mertöz, "Yaklaşık 45 yıllık iş hayatımın 25 yılında eğitime destek vermeye başlamış olduk. Önce çalışanlarımızın eğitimi, yanımızdaki çalışanları diğer firmalardan daha nitelikli, daha eğitimli hem teknik hem sosyal olarak eğitmeyi görev olarak kabul ettik. Daha sonraki yıllarda dedik ki üniversitelerle işbirliği yaparak, üniversitede daha çok stajyer alalım ve stajyerleri bünyemizde yetiştirelim. Bunlara sadece teknik eğitim değil sosyal eğitim vermeye çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

İnsana yatırımın geleceğe yatırım olduğuna dikkat çeken Belediye Başkanı Selahattin Gürkan ise " En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Çünkü insana yapılan yatırım ülkemizin geleceğine yapılan yatırımdır. Okullarda ve sınıflarda öğrencilerimiz ne kadar güzel yetişirlerse geleceğimiz o kadar aydınlık ve o kadar güvenli olur" şeklinde konuştu.

"Geleceğe yatırım yapmak istiyorsanız insan kaynağını önemsemeniz lazım"

Eğitimin önemine değinen Vali Aydın Baruş da " Malatya'da şuanda eğitim alanında 70'in üzerinde devam eden yatırımımız var. Milli Eğitim Bakanımızın da gelmiş olduğunda müjdelemiş olduğu 40 anaokulu ve 20 ilkokulu ile birlikte bu sayı 130'ların üzerine çıkacak. Çocuklarımız çok daha rahat, ferah ve sosyal tesisleri mevcut olan okullara kavuşacaklar ve Malatya'nın geleceğin teminat altına alınacak. Bir ülkenin bir ilin geleceğine yatırım yapmak istiyorsanız, o ilin ve ülkenin insan kaynağını önemsemeniz lazım. Burada okuyan çocuklar bu ülkenin geleceği, Malatya'nın geleceği. Aralarından çok değerli bilim insanları çıkacak" diye konuştu.

Yapılan konuşmaların ardından okulun açılış töreni gerçekleştirildi.