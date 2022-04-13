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İş ve siyaset dünyası iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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İş ve siyaset dünyası iftarda bir araya geldi

Çelikoğlu Demir Çelik tarafından verilen iftar yemeğinde Karabük'ün iş ve siyaset dünyası ile çok sayıda davetli bir araya geldi.

Çelikoğlu Demir Çelik tarafından verilen iftar yemeğinde Karabük'ün iş ve siyaset dünyası ile çok sayıda davetli bir araya geldi.

Çelikoğlu D.Ç Yönetim Kurulu Başkanı Remzi Özçelik tarafından OSB'de yer alan fabrikanın yemekhanesinde düzenlenen iftara, TSO Meclis Başkanı Salih Yılmaz, AK Parti Merkez İlçe Başkanı Özkan Çetinkaya, MHP İl Başkan Yardımcısı Cenk Gedikoğlu, Özçelik İş Sendikası Genel Başkan Yardımcıları Recep Akyel ve Ferhan Öner ile Karabük Şube Başkanı Kenan Yılmaz, sanayici iş insanları ile yaklaşık 500 davetli katıldı. - KARABÜK

İş ve siyaset dünyası iftarda bir araya geldi

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Yerel, Haberler

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