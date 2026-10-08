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İş makinasıyla çarpışan serviste hayatını kaybeden şoför toprağa verildi

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İş makinasıyla çarpışan serviste hayatını kaybeden şoför toprağa verildi
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Kayseri’nin Develi ilçesinde iş makinesi ile sevisin çarpışması sonucunu meydana gelen kazada hayatını kaybeden servis şoförü toprağa verildi.

Kayseri'nin Develi ilçesinde iş makinesi ile sevisin çarpışması sonucunu meydana gelen kazada hayatını kaybeden servis şoförü toprağa verildi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Soysallı Mahallesi Şehit Üsteğmen Ömer Mavi Caddesi üzerinde Bahri Y. yönetimindeki 38 P 7646 plakalı işçi servisi ve Ö.S. yönetimindeki 38 P 7782 plakalı işçi servisi, önlerinde seyreden M.A. yönetimindeki kepçeye çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis araçları şarampole savrulurken, kepçe de yan yattı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda sağlık, UMKE, jandarma ve itfaiye ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaralılara müdahale etti. Yapılan müdahalede servis şoförü Bahri Y.'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Bahri Y.'nin cenazesi Yahyalı ilçesine bağlı Kocahacılı Mahallesi'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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