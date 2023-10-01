İş kadınından doğuya yeni projeler

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan çocukların eğitimi başta olmak üzere kadın ve yaşlılara yönelik 200'ü aşkın proje hayata geçiren iş kadını Emel Uslu Atik, yeni projeler için harekete geçti.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan çocukların eğitimi başta olmak üzere kadın ve yaşlılara yönelik 200'ü aşkın proje hayata geçiren iş kadını Emel Uslu Atik, yeni projeler için harekete geçti.

Emel Uslu Atik Eğitim Araştırma ve Uygulama Vakfı (EUAV) olarak iki yıl gibi kısa süre zarfında 200'ü aşkın sosyal sorumluluk projesi olmak üzere 50 yardım kampanyası, 10 girişim grubu kurduklarını ve bunlardan dolayı birçok başarı ödülü aldıklarını belirten vakıf başkanı Emel Uslu Atik, bu yıl da doğuda birçok proje hayata geçireceklerini söyledi. Vakıf olarak yapmış oldukları projelerden bahseden Atik, "Doğuda yaşayıp kendi yaşadığı çevreden dışarıya çıkmamış çocukları gruplar halinde büyükşehirlere götürdük, Anıtkabir'i ve Ankara müzelerini gezdirdik. Bilgi ve kültürlerini arttırmak adına projeler hazırlayarak bu projeleri hayata geçirdik. Kadına şiddet konusunda birçok projeye imza attık. Ankara'da 11 tane sivil toplum kuruluşuyla birlikte 'Euasosyal' olarak 'Kadına Şiddete Şut' sloganıyla kadın ve erkek futbol turnuvası düzenledik. Bu turnuvanın sonunda da bir gala gecesi düzenleyerek Naz Arıcı, Halil Mutlu, Havva Elmalı gibi birçok milli sporcumuza ödül vererek bu turnuvanın taçlandırılmasını sağladık. Ankara Kalkınma Ajansı ile birlikte 'kadınların potansiyelleri' adındaki projemizde 50'ye yakın kadına altı ay boyunca kendi otellerimizde eğitimci arkadaşlarımız tarafından çeşitli eğitimler verdirerek onların iş hayatına hazırlanmasını sağladık" dedi.

Otizmli çocuklar için birçok proje gerçekleştirdiklerini belirten Atik, "Geceler ve hayır panayırları düzenleyip gelirlerini okullarına bağışladık. Sivil Toplum Kuruluşlarıyla iş birliği içerisinde yaşlılarla ilgili birçok proje gerçekleştirdik. Huzurevlerini sıklıkla ziyaret ederek, onların kendilerini iyi hissetmeleri adına pek çok projenin öncülüğünü yaptık. Doğu'daki çocuklarımız için eğitim ve yardım projeleri hazırladım ve bunları hayata geçirdik. Eğitmen, doktor, avukat, öğretmen, diş hekimi gibi sektöründe öncü olan arkadaşlarımla Doğu'ya giderek, oradaki kadın ve çocuklara yönelik eğitimler düzenledik. Eğitim desteği için gittiğimiz projelerde, yapacağımız yardımları "Eğitim Ödülü" diyerek bölgedeki kadın ve çocuklara takdim ettik" diye konuştu.

Hazırladıkları projelerle kadınlara çeşitli eğitimlerin verildiğini dile getiren Atik, "Doğuda okuyan üniversite öğrencisi genç kızlarımızı Ankara'da misafir ederek onları iş hayatına hazırlamak amacıyla çeşitli eğitimler aldırdık. Doğudaki kadınların ihtiyaçlarına göre projeler belirleyip bu projeler doğrultusunda kadınlara çeşitli eğitimler verdirdik. Kendi fabrikamızda belli bir bölüme ayırarak, kadınlara dikiş makinesi alıp kendi üretimlerini yaparak çocuklarını okutmaları konusunda destek verdik" şeklinde konuştu.

Diyarbakır'da ihtiyacı olan, eşinden ayrılmış kadınlara kendi gelirlerini sağlamaları için ortamlar oluşturduklarını dile getiren Atik, şöyle konuştu:

"Şehit aileleri için geceler, hayır panayırı düzenleyerek gelirlerini kendilerine aktardık. Bu ülkeyi eğitmek ve kalkındırmak bizlerin ellerinde" sloganıyla çıktığımız bu yolda Şanlıurfa, Diyarbakır, Mardin, Midyat, Kızıltepe gibi bölgelerde köy köy gezerek köy okullarının ihtiyaçları doğrultusunda hem eğitim desteği hem de mont, ayakkabı, okul araç gereçleri yardımlarında bulunduk. Covid-19 süresince birçok öğrenciye bilgisayar ve tablet desteğinde bulunduk, ayrıca okul araç gereç ve malzemeleri ile destek verdik. Köy okullarına sayısız kütüphane yaptırdık. Atatürk büstü olmayan ilkokullarımıza Atatürk büstü yaptırdık. TÜKD - Türk Üniversiteli Kadınlar Derneği ile otelimde geceler düzenleyip gelirlerini kursiyer kızlarımıza aktardık."

Üretken kadınların satış yapabileceği hayır panayırı düzenleyip gelirlerin bir kısmını TÜKD bünyesinde kursiyer kızlara aktarmak için organizasyonlar ve projeler yaptıklarını belirten Atik, "Sayısız kız öğrenciye hem kendimiz burs vererek hem yakın çevrelerimizden burs desteği aldırarak okumalarını sağladık, onları yurt dışına eğitimlere gönderdik. Yine Covid-19 sürecinde ihtiyacı olan eğitimci arkadaşlara bilgisayar ve tablet temininde bulunduk. "Emel Uslu Atik - Euasosyal" üzerinden bize ulaşan her öğrenciye ve her kadına el uzatmaya çalışarak destek vermeye çalıştık. Ankara'da ve Batı'da bazı okulları Doğu'daki okullarla buluşturup kardeş okul olmalarını sağladık, birbirlerine destek vermelerine aracı olduk. Ülke olarak yaşamış olduğumuz deprem felaketinde yardım kuruluşlarıyla organize olarak deprem bölgelerine kısa sürede yardımlar götürdük. Yeni eğitim öğretim yılının başlamasıyla bugüne kadar yapmış olduğumuz projelerimizi yenide sürdürme startımızı verdik. Bu yılda yine çocuklarımızın eğitim öğretimi, kadınlarımızın, genç kızlarımızın eğitimi başta olmaz üzere birçok konuda çalışmalarımıza başladık" dedi. - DİYARBAKIR