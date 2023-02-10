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İş için gittiği Malatya'da enkaz altında can verdi

Yerel Haberler

İş için gittiği Malatya'da enkaz altında can verdi -Depremde hayatını kaybeden Hanefi Kurt son yolculuğuna uğurlandı Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş için gittiği Malatya'da enkazın altında kalarak hayatını kaybeden Düzceli Hanefi Kurt memleketinde toprağa verildi.

İş için gittiği Malatya'da enkaz altında can verdi

-Depremde hayatını kaybeden Hanefi Kurt son yolculuğuna uğurlandı

DÜZCE - Kahramanmaraş merkezli depremlerde iş için gittiği Malatya'da enkazın altında kalarak hayatını kaybeden Düzceli Hanefi Kurt memleketinde toprağa verildi.

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde çok sayıda vatandaş hayatını kaybederken çok sayıda da vatandaş da yaralandı. Ekiplerin gece gündüz demeden çalıştığı deprem bölgesinde hayatını kaybeden vatandaşların acı haberleri memleketlerine ulaşmaya devam ediyor.

Malatya'ya iş için giden Düzceli Hanefi Kurt depremde hayatını kaybetti. Enkazdan çıkartılan Hanefi Kurt'un cenazesi memleketi Düzce'ye getirildi. Şehitlik Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Hanefi Kurt, ailesi, sevenleri ve yakınları tarafından son yolculuğuna uğurlandı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Selçuk Akyol - Yerel

Kahramanmaraş Malatya Düzce Yerel Haberler

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