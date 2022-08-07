Ülkelerindeki 4 günlük tatili fırsat bilerek Van'a gelen İranlı turistler, köpük partisinde eğlendi.

Van Gölü sahilinde 12 dönümlük arsa üzerine inşa edilen Divan Aqua Park Tesisleri'nde vatandaşlar hem gölde hem de havuzda yüzmenin keyfini çıkarıyor. Aqua Park'ın yanı sıra 250 metrekarelik yarı olimpik yüzme havuzu, 60 metrekarelik çocuk havuzu, güneşlenme terasları, havuz başı restoran ve ailelerin rahatlıkla piknik yapacakları bölümlerin olduğu tesiste, özellikle köpük partisi çocuklar başta olmak üzere yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline geldi. Hava sıcaklığının 27 dereceyi gösterdiği Van'da, sıcaklardan bunalan İranlı turistler Divan Aqua Park Tesislerine akın ettiler. Tesislerde havuzda yüzmenin keyfini çıkaran İranlı turistler, köpükler içinde, şarkılar eşliğinde eğlendi.

Van'ı çok sevdiklerini belirten İranlı turistler hem yakın hem de ucuz olduğu için Van'ı tercih ettiklerini söylediler. Van'ın özellikle son zamanlarda daha da güzelleştiğini belirten Anya ve Ali Rıza isimli İranlı çift, 4 günlük tatili değerlendirmek için geldiklerini belirterek, "Eğlence ve alışveriş için geliyoruz. Burada havuza giriyoruz Van Gölü sahilinde geziyoruz. Van çok güzel olmuş ve burada her şey var" dedi.

Feyzullah Demirtaş isimli turizmci ise İranlı turistlerin hem yakın hem de ucuz bir kent olduğu için Van'ı tercih ettiklerini belirterek, "Bizim imkanlarımız onlara cazip geliyor. Van'daki tarihi yerler ve güzellikler onlar için güzel geliyor. Fiyatlar da onlar için makul. Onlar bizden biz onlardan memnunuz" ifadelerine yer verdi. - VAN