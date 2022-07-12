- İranlı gubari hat sanatçısından dünyanın en küçük Kuran-ı Kerimi

TAHRAN - İranlı gubari hat sanatçısı Raein Ekber Khanzadeh, dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim'ini yazdı.

İran'ın başkenti Tahran'da yaşayan 41 yaşındaki İranlı gubari hat sanatçısı Raein Ekber Khanzadeh, çıplak gözle görülenden 30 kat daha küçük harfleri okuyup yazabiliyor. Kuran-ı Kerim ayetlerini sadece büyüteç yardımıyla okunabilen 1,6 en ve 2,1 boyuna sahip altın ve gümüş plaka üzerine yazan Khanzade'nin yazıları bu plakalarla da sınırlı değil. Khanzade aynı zamanda pirinç tanesi, şeker parçası, küçük bir çay yaprağı hatta saç teli gibi küçük cisimlerin üzerine de 160 satır Kuran-ı Kerim yazabiliyor. Yaklaşık 22 yıldır Gubari hat sanatıyla ilgilendiğini belirten Khanzadeh, "Dünyanın en küçük Kuran-ı Kerim nüshasını 1,6 eninde, 2,1 santimetre boyunda ve 6 kilogram ağırlığında 24 ayar altın plak üzerine nakşettim" dedi.

"Büyüteç veya mikroskop kullanmıyorum"

Yazılarını yazarken büyüteç kullanmadığının da altını çizen Khanzadeh, "Tüm Kuran-ı Kerim ayetlerini altın veya gümüş plaklar üzerine kendi ellerimle ve herhangi bir büyüteç veya mikroskop kullanmadan Hattat Osman Taha'nın hat tekniğini kullanarak yapıyorum" ifadelerini kullandı. Khanzadeh, "Kuran-ı Kerim ayetlerini saç teli, şeker taneleri veya pirinç üzerine de yazabiliyorum. Pirinç tanesi üzerine 160 hat kuran ayetini çıplak göz ile yazdım" açıklamasında bulundu. Bu sanatın insanların ilgisini çektiğini de söyleyen Khanzadeh, "Kuran-ı Kerim ayetleri ile bu sanatı icra etmek insanların ilgisini çekiyor. Kuran-ı Kerim'in güzelliklerini dünyaya göstermek beni mutlu ediyor. İslam ve Kuran-ı Kerim'den haberdar olmayan bir çok Hristiyan bu eserleri gördüklerinde merak ediyor ve evlerinde Kuran-ı Kerim bulunduruyorlar. Bu işi yapmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

"İlk olarak Türkiye'de sergilemek isterim"

Dünyanın en büyük Kuran-ı Kerim'ini de hali hazırda yaptığını söyleyen Khanzadeh, "Dünyanın en büyük Kuran-ı Kerim'i üzerinde de çalışıyorum ve 3 aya kadar sergileyeceğim. Ayrıca Türkiye'yi çok seviyorum. Türkiye'yi 2 kez görme fırsatım oldu. Dünyanın en büyük Kuran-ı Kerim nüshasını bitirdiğimde bunu ilk olarak Türkiye'de sergilemek isterim" dedi.