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İran basını: "Gerekli koordinasyonu sağlamadan Hürmüz Boğazı'na giren tankerin geçişi engellendi"

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İran basını, gerekli koordinasyonu sağlamadan Hürmüz Boğazı'na giren bir tankerin geçişinin engellendiğini ve Sirik sahili yakınlarında 3 patlama sesi duyulduğunu bildirdi.

İran basını, gerekli koordinasyonu sağlamadan Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve kuralları ihlal eden bir tankerin geçişinin engellendiğini duyurdu. Ayrıca Sirik sahili yakınlarında 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi.

İran'ın yarı resmi Fars Haber Ajansı, gerekli koordinasyonu sağlamadan Hürmüz Boğazı'na giriş yapan ve kuralları ihlal eden bir tankerin geçişinin İran güçleri tarafından engellendiğini duyurdu. Ayrıca, bölge halkından gelen bilgilere göre; Sirik sahiline 2 kilometre mesafede 3 patlama sesinin duyulduğu bildirildi. İran makamlarından henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama yapılmadı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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