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İran heyeti ABD müzakereleri için İsviçre'de

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İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile müzakerelere katılacak İran heyetinin ülkeye vardığını duyurdu. Görüşmelerde kalıcı barış anlaşması başlıkları ele alınacak.

İsviçre Dışişleri Bakanlığı, ABD ile müzakerelere katılacak İran heyetinin ülkeye vardığını duyurdu.

ABD ve İran arasında imzalanan mutabakat zaptının ardından kalıcı bir barış anlaşmasına yönelik başlıkların ele alınacağı görüşme için geri sayım sürerken, İran heyeti müzakerelerin yapılacağı İsviçre'ye vardı. İsviçre Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İran heyetinin İsviçre'ye varışını memnuniyetle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi. İran heyetinin görüşmelerin yapılacağı Bürgenstock kasabasına gittiği aktarıldı. İran'ın resmi haber ajansı IRNA da gelişmeyi doğrulayarak ABD ile yürütülecek müzakerelerde Tahran'ı temsil edecek heyetin İsviçre'ye geldiğini bildirdi.

Heyete Galibaf'ın liderlik etmesi bekleniyor

İran heyetine İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf'ın liderlik edeceği öngörülüyor. Heyette ayrıca İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi'nin yanı sıra İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Bakıri ve İran Merkez Bankası Başkanı Abdülnasır Himmeti gibi üst düzey isimlerin de yer alması bekleniyor. - BERN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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