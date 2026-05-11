İran'dan düşmanlarına zafer hatırlatması: "Tarih, ondan ders çıkarmayanlar için tekerrürden ibarettir"

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İranlıların geçmişteki zaferlerini hatırlatarak düşmanlarına tarihten ders çıkarmaları gerektiğini vurguladı. Bekayi, tarih boyunca güçlü ordulara karşı zaferler kazandıklarını belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İranlıların tarih boyunca düşmanlarına karşı verdiği birçok mücadeleden zaferle ayrıldığını hatırlatarak, "Tarih, onu incelemekten ya da ondan ders çıkarmaktan kaçınanlar için tekerrürden ibarettir" uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'ın savaşı sona erdirmeye yönelik tekliflerine verdiği yanıtı "kabul edilemez" olarak nitelemesinin yankıları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İranlıların tarih boyunca yalnızca tekil işgalcilere karşı değil, güçlü ittifaklara ve büyük ordulara karşı verdiği çok sayıda mücadelede onurlu bir şekilde zafer elde ettiğini vurguladı. M.Ö. 53 yılında General Surena'nın Carrhae Muharebesi'nde çok daha az adam ve çok daha sınırlı kaynaklarla Roma'nın ağır zırhlı birliklerini "asimetrik" bir zaferle yenilgiye uğrattığını belirten Bekayi, "Bu savaşta en zengin ve en güçlü Romalılardan biri olan Crassus öldürülmüş; Roma'nın yenilmezlik efsanesi sonsuza dek paramparça olmuş ve Roma'nın doğuya doğru genişleme hayali savaş meydanında can vermiştir" hatırlatmasında bulundu. İsim vermeden düşmanlarına tarihten ders çıkarma çağrısı yapan Bekayi, "Tarih, onu incelemekten ya da ondan ders çıkarmaktan kaçınanlar için tekerrürden ibarettir" dedi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
