Haberler

İran: Ateşkes ihlali tüm cephelerde ihlaldir

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran ile Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, ateşkes ihlallerinin tüm cephelerde geçerli olduğunu ve İran'ın meşru müdafaa hakkıyla ulusal çıkarlarını kararlılıkla savunacağını açıkladı.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in İran ve Lübnan'a yönelik saldırılarına tepki göstererek, "Herhangi bir cephede ateşkesin ihlali, tüm cephelerde ateşkesin ihlali anlamına gelir" açıklamasında bulundu. ABD'nin hem İran'a hem de Lübnan'a yönelik ateşkes ihlallerinden doğrudan sorumlu olduğu belirtilerek, "İran, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, tam bir kararlılıkla ve elindeki tüm imkanları kullanarak, gerekli gördüğü her durumda ulusal çıkarlarını savunacaktır" denildi.

İran Dışişleri Bakanlığı, ABD ve İsrail'in bölgesel gerilimi artıran ateşkes ihlalleri ile ilgili yazılı bir açıklama yayınladı. 8 Nisan'da yürürlüğe giren ateşkesin Lübnan dahil tüm cepheleri kapsadığı vurgulanan açıklamada, "Buna rağmen, ABD'nin İran ticari gemilerine yönelik saldırıları dahil ateşkes anlaşmasını defalarca ihlal ettiği açıktır" hatırlatmasında bulunuldu. Aynı zamanda İsrail'in de ateşkesi açıkça çiğnediği vurgulanan açıklamada, "Siyonist rejim Lübnan'ın toprak bütünlüğünü ve ulusal egemenliğini yok saymış; bu durum, binlerce Lübnan vatandaşının şehit olmasına ve yaralanmasına, 2 milyon kişinin yerinden edilmesine ve ülkedeki altyapı ile konutların zarar görmesine yol açmıştır. Herhangi bir cephede ateşkesin ihlali, tüm cephelerde ateşkesin ihlali anlamına gelir" ifadelerine yer verildi.

"Sorumluluk ABD'ye ait"

ABD'nin ateşkesin ilk günlerinde İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarını durdurması için çaba gösterdiğini beyan ettiği hatırlatılarak, "ABD'nin hem İran'a yönelik ateşkes ihlallerinden hem de İsrail rejiminin Lübnan'a yönelik ateşkes ihlallerinden doğrudan sorumlu olduğu yadsınamaz; bu durumun sonuçlarının sorumluluğu ABD'ye aittir" denildi.

"Ulusal çıkarlarımızı kararlılıkla savunacağız"

İran'ın ateşkes ihlallerinin bölgesel barış ve güvenlik açısından doğuracağı tehlikeli sonuçlar konusunda defalarca uyarıda bulunduğu ve bu ihlallere son verme çağrısı yaptığı kaydedilen açıklamada, "İran, meşru müdafaa hakkı çerçevesinde, tam bir kararlılıkla ve elindeki tüm imkanları kullanarak, gerekli gördüğü her durumda ulusal çıkarlarını savunacaktır" uyarısı yapıldı. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Trump: Önümüzdeki hafta Hürmüz Boğazı'nı açacak anlaşmaya varabiliriz

Söylediği gerçekleşirse piyasalar bayram eder
Aishe adıyla tanınan rapçi Tuğçe Ayşe Güler hayatını kaybetti

Rap dünyasını yasa boğan ölüm: Acı haberi kardeşi duyurdu
Eljif Elmas'tan transfer mesajı: İstanbul'da yaşamak istiyorum

Milli maç sonrası olay transfer itirafı: İstanbul'da yaşamak istiyorum
Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı, ölümü şüpheli bulundu

Kayıp olarak aranıyordu: Ünlü oyuncunun cesedi nehirden çıkarıldı

Goce Sedloski'den Türkiye'ye övgü dolu sözler

Türkiye için neler dedi neler
7 aylık hamile hemşire Esra Uğur'un sır ölümü! Genç kadının büyük bir derdi varmış

Hamile hemşirenin ölümündeki sır çözülüyor! Büyük bir derdi varmış
Irak'ta bir garip gelenek! Ağa, ağayı dudağından öptü

Ne yapıyorsunuz ağalar!
24 Erzincanspor isim değişikliğine gitti

42 yıllık kulübümüz ismini değiştirdi