İran Devrim Muhafızları, IKBY ve Kuveyt'e yönelik saldırı görüntülerini paylaştı

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) ayrılıkçı gruplara ve Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının görüntülerini paylaştı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) ayrılıkçı gruplara ve Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik hava saldırılarına ilişkin görüntüler paylaştı. DMO'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz saatlerde orduya ait çok sayıda insansız hava aracı (İHA) Kuveyt'teki Amerikan üslerini hedef aldı. Bu saldırılar önümüzdeki saatlerde de devam edecek" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı