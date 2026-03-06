Haberler

İran Devrim Muhafızları, IKBY ve Kuveyt'e yönelik saldırı görüntülerini paylaştı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki ayrılıkçı gruplara ve Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik füze ve insansız hava aracı saldırılarının görüntülerini duyurdu. Saldırıların devam edeceği bildirildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) ayrılıkçı gruplara ve Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarının görüntülerini paylaştı.

ABD, İsrail ve İran arasındaki çatışmalar sürerken İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki (IKBY) ayrılıkçı gruplara ve Kuveyt'teki ABD üslerine yönelik hava saldırılarına ilişkin görüntüler paylaştı. DMO'dan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz saatlerde orduya ait çok sayıda insansız hava aracı (İHA) Kuveyt'teki Amerikan üslerini hedef aldı. Bu saldırılar önümüzdeki saatlerde de devam edecek" denildi. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
İsrail, İran'ın kaderinin belirlendiği noktayı 50 uçakla vurdu

Ülkenin kaderinin belirlendiği nokta 50 uçakla vuruldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok

Galatasaray ve Fenerbahçe'den birer isme büyük şok
İşte Trump ve Netanyahu'nun uykularını kaçıran füzeler

İşte Trump ve Netanyahu'nun uykularını kaçıran füzeler
Büyükelçinin iftar için tercih ettiği kıyafet olay oldu

İftar kombini olay oldu
Herkes iftar duasında Osman Gökçek telefonda

Ne yapıyorsunuz Osman Bey?
Bahis oynayan Galatasaray kulüp doktoru ve Fenerbahçe tercümanına büyük şok

Galatasaray ve Fenerbahçe'den birer isme büyük şok
'Savaştan korktu kaçtı' denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme

"Savaştan korktu kaçtı" denilen Ronaldo hakkında yeni gelişme
Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini

Derbi hakkında o da tahminini yaptı