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İran basını: "İran ordusu Ürdün'deki ABD askeri tesislerine saldırı düzenledi"

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İran ordusu, Ürdün'deki ABD askeri tesislerine tek yönlü insansız hava araçlarıyla saldırı düzenledi. Saldırılarda ABD'nin iletişim sistemleri ve yakıt depoları hedef alındı. Kuveyt ve Bahreyn de daha önce benzer İran misillemelerine uğramıştı.

İran ordusunun Ürdün'deki ABD askeri tesislerine tek yönlü insansız hava araçları (İHA) ile saldırı düzenlediği bildirildi.

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkelerine yönelik misillemelerine bir yenisini daha ekledi. İran devlet televizyonunda yer alan habere göre, İran ordusunun Ürdün'deki ABD askeri tesislerine tek yönlü İHA'larla saldırı düzenlediği bildirildi. Saldırılarda ABD ordusuna ait iletişim sistemlerinin ve yakıt depolama tesislerinin hedef alındığı aktarıldı.

Kuveyt ve Bahreyn İran misillemelerine hedef olmuştu

ABD'nin İran'ın askeri altyapısına yönelik son saldırılarının ardından, ABD üslerine ev sahipliği yapan bölge ülkeleri yeni İran misillemelerine hedef olmuştu. Kuveyt ve Bahreyn yeni İran saldırılarına uğradıklarını duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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