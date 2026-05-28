İran'dan "kırmızı çizgi" açıklaması: "Geri adım atmayacağız"

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, ABD Başkanı Trump'ın söylemlerine rağmen uranyum zenginleştirme hakkı, Hürmüz Boğazı'nda hakimiyet ve yaptırımların kaldırılması konusunda geri adım atmayacaklarını açıkladı.

ABD ile İran arasındaki gerginlik ve kalıcı çözüm umutları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir açıklama geldi. İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Başkanı İbrahim Azizi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İran, ABD Başkanı Donald Trump'ın söylemleri nedeniyle uranyum zenginleştirme ve zenginleştirilmiş uranyuma sahip olma hakkı, Hürmüz Boğazı üzerinde hakimiyet ve yaptırımların kaldırılması şeklindeki kırmızı çizgileri konusunda geri adım atmayacaktır" ifadelerini kullandı. Trump'ın içinde bulunduğu stratejik çıkmazdan kurtulmanın yolunu aradığını vurgulayan Azizi, "Trump'ın, tehditler savurmak ile bir anlaşma çağrısı yapma arasında gidip geldiği açıktır" değerlendirmesinde bulundu.

Trump, İran'ın ABD'nin istediklerini vermeye başladığını öne sürmüştü

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yürütülen müzakereler ile ilgili yaptığı son açıklamada, "Bence çok iyi gidiyoruz. İran istediğimiz şeyleri bize vermeye başlıyor. Eğer böyle olursa harika, eğer olmazsa bu adam (Savunma Bakanı Hegseth) işi bitirecek" ifadelerini kullanmıştı. İran'ın nükleer silaha sahip olmasına izin vermeyeceklerini yineleyen Trump, Tahran yönetiminin elindeki uranyum stoklarını Rusya ya da Çin'in almasını kabul edip etmeyeceği sorusuna "Hayır, bunu kabul etmezdim. Bu beni rahatlatmazdı" yanıtını vermişti.

Trump, Hürmüz Boğazı'nın herkese açık olacağını söylemişti

Trump, İran'ın Hürmüz Boğazı'nın kontrolünü istediğinin hatırlatılması üzerine, "Hayır, boğaz herkese açık olacak" değerlendirmesinde bulunmuştu. İran'a yönelik yaptırımları hafifletmeyi düşünüp düşünmediği yönündeki soru üzerine Trump, "İran'a yönelik yaptırımların hafifletilmesini ya da onlara para verilmesini konuşmuyoruz. Onlara ait olduğunu iddia ettikleri para kontrolümüzde. O paranın kontrolünü elimizde tutacağız. Doğru davrandıklarında ve doğru olanı yaptıklarında almalarına izin vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. - TAHRAN

