İran'dan esir asker açıklaması geldi, ABD yalanladı
Güncelleme:
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, birkaç ABD askerinin esir alındığı yönünde bilgilendirildiğini belirterek, "Ancak Amerikalılar, bu askerlerin çatışmada öldürüldüğünü iddia ediyor. Nafile çabalarına rağmen, gerçeği çok uzun süre saklayamazlar" açıklamasında bulundu. ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM), söz konusu iddiayı yalanladı.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları sürerken, Tahran cephesinden dikkat çeken bir iddia geldi. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada birkaç ABD askerinin esir alındığı yönünde bilgilendirildiğini belirterek, "Bana, birkaç Amerikan askerinin esir alındığı bildirildi. Ancak Amerikalılar, bu askerlerin çatışmada öldürüldüğünü iddia ediyor. Nafile çabalarına rağmen, gerçeği çok uzun süre saklayamazlar" ifadelerini kullandı.

CENTCOM'dan iddiaya yanıt geldi

ABD Merkez Komutanlığı (CENTCOM) ise, söz konusu iddiayı yalanladı. CENTCOM Sözcüsü Tim Hawkins, "İran rejimi yalan yaymak ve herkesi aldatmak için elinden geleni yapıyor. Bu da bunun açık bir örneği" dedi. CENTCOM, daha önce İran savaşında 6 ABD askerinin öldüğünü duyurmuştu. - TAHRAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
