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İran'da kadınların ikinci kez futbol maçı izlemelerine izin verildi

Yerel Haberler

İran'da kadınların ikinci kez futbol maçı izlemelerine izin verildi

İran'da geçtiğimiz cuma günü ilk kez süper lig karşılaşmasını tribünlerden izleyen İranlı kadınlar bugün ikinci kez Tahran Azadi Stadyumunda futbol karşılaşması takip ettiler.

İran'da geçtiğimiz cuma günü ilk kez süper lig karşılaşmasını tribünlerden izleyen İranlı kadınlar bugün ikinci kez Tahran Azadi Stadyumunda futbol karşılaşması takip ettiler.

İran'da geçtiğimiz cuma günü ilk kez süper lig karşılaşmasını tribünlerden izleyen İranlı kadınlar, bugün ikinci kez Tahran Azadi Stadyumunda Perspolis ve Sanat Naft Abadan takımları arasında oynanan futbol maçını izlediler. İranlı kadınlar alınan kararı kadınların tribünlerden futbol izlemeleri adına önemli bir gelişme olarak görüyor. Saatler öncesinden başkent Tahran'da bulunan Azadi stadyumu önünde toplanan Perspolis taraftarı İranlı kadınlar, maç öncesi stadyum önünde tuttukları takım için sloganlar attılar. Alınan karardan dolayı mutluluklarını diler getiren kadınlar, kararın geçici olmaması ve düzenli olarak tribünlerden maçları izlemek istediklerini dile getirdiler. Azadi Stadyumunda futbol karşılaşmasını izlemeleri için 500 kadına bilet satılırken, İran Spor Bakanlığı gerekli düzenlemeler yapıldıktan sonra kadınların diğer maçlara da alınacağını açıkladı.

İran'da kadınların milli maçları tribünlerden seyretmelerine zaman zaman izin veriliyor, ancak Süper Lig maçlarını stadyumdan izlemesi bu iznin dışında tutuluyordu.

İlk olarak geçtiğimiz cuma günü İranlı kadınlar Tahran'daki Azadi Stadyumu'nda İstiklal ve Misi Kerman takımları arasında oynanan futbol maçını izlemiş ve maça yaklaşık 500 kadın katılmıştı.

(Aynur Sena Çabuk /İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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