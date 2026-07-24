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ABD’nin İran’a füze saldırısı: 4 ölü, 7 yaralı

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ABD’nin İran’a yönelik son saldırılarında en az 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarında en az 4 kişinin öldüğü, 7 kişinin ise yaralandığı bildirildi.

ABD'nin İran'a yönelik son saldırılarının bilançosu netleşmeye başladı. İran merkezli Tasnim Haber Ajansı'nın Huzistan eyaleti valiliği kaynaklarına dayandırdığı habere göre; Ahvaz kenti yakınlarına düzenlenen füze saldırısında en az 4 kişi öldü, 5 kişi de yaralandı. Bender Abbas şehrini hedef alan saldırılarda yaralanan 2 kişi ile birlikte, toplam yaralı sayısı en az 7'ye yükseldi.

ABD, İran'a yeni saldırılar düzenlemişti

ABD ordusu, İran'a yönelik saldırıların 13. gecesinde ülkedeki askeri hedeflere karşı 2 saat 15 dakika süren yeni bir saldırı dalgası düzenlemişti. İran basını Ahvaz, Bender Abbas, Hondab, Hürremabad ve Konarak şehirleri ile Hürmüz Boğazı kıyısındaki liman kenti Cask'ta patlamalar meydana geldiğini bildirmişti. Ayrıca, hava savunma sistemlerinin başkent Tahran'ın doğusunu hedef alan düşman saldırılarına karşı devreye girdiği aktarılmıştı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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