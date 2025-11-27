Haberler

Iraklı Hattat, Van'daki Hıfzı Efendi Camii'ni Hat Sanatıyla Süsledi

Güncelleme:
Erbil'den gelen 40 yaşındaki Muhammed Necat, Van'ın Erciş ilçesindeki Hıfzı Efendi Camii'nin duvarlarını hat sanatı ile donattı. Babasından öğrendiği sanatı Türkiye'de ilk kez icra eden Necat, cami duvarlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetler yazıyor.

Irak'ın Erbil kentinde hat sanatçılığı yapan 40 yaşındaki Muhammed Necat, Van'ın Erciş ilçesindeki Hıfzı Efendi Camii duvarlarını hat sanatı ile donattı.

Osmanlı başta olmak üzere birçok İslam ülkesinin cami duvarlarını süsleyen hat sanatı, Iraklı hattat Muhammed Necat'ın elinde hayat bulmaya devam ediyor. Asıl adı Şeyh Musa Azmi olan ünlü hattat Hamid Aytaç'ın çırağı olan babasından sanatı öğrenen Iraklı hattat, ülkesinde 50'den fazla caminin duvarlarını hat sanatı ile süsledi. Türkiye'de ilk defa Van'ın Erciş ilçesinde sanatını icra eden Hattat Necat, ilçede Hıfzı Efendi Camii'nin duvarlarını hat sanatı ile donattı.

Kur'an-ı kerimden çeşitli ayetleri cami duvarlarına aşkla işleyen Muhammed Necat, "40 yaşındayım. Babamdan bu işi öğrendim. Yaklaşık 14-15 yaşından beri bu işiyle uğraşıyorum. Babam 1978'de Hamid Aytaç'ın yanına gelmiş. İcazeti ondan almış. Ben de babamdan bu mesleği aldım, öğrendim. Küçüklükten beri bu cami işleriyle uğraşıyoruz. Allah'a şükürler olsun Erbil'de, Süleymaniye'de, Duhok'ta, Bağdat'ta bir çok cami yazdık. Ama ilk defa Türkiye'ye geliyorum. Yaklaşık 9-8 tane ayet burada yazıyorum. Erciş halkını çok sevdim. Ümit ederim ki Türkiye'nin diğer şehirlerinde de böyle eserler bırakmak istiyorum. Allah nasip ederse çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
