Irak uyruklu şahıs, bulduğu parayı Ordu Valisi'ne teslim etti

Uluslararası koruma statüsünde Ordu'da ikamet eden Irak uyruklu Mnawer Khalaf Mohammed Al Rıfeat, poşet içinde bulduğu parayı Ordu Valisi Muammer Erol'a teslim etti.

Ordu'nun Altınordu ilçesi Karapınar mahallesi Organize Sanayi Bölgesi'nde(OSB) öğle saatlerinde Mnawer Khalaf Mohammed Al Rıfeat isimli Irak uyruklu şahıs, çöp konteynırının kenarında siyah poşet içerisinde bir miktar para buldu.

OSB'de para dolu poşeti unutan kişiyi aramaya ve bölgedeki kişilere sormaya çalışan Mnawer Khalaf Mohammed Al Rıfeat, çantanın sahibine ulaşamayınca Vali Muammer Erol'a bulmuş olduğu içerisi para dolu olan poşeti teslim etti.

Valilik makamında sıralarında Mnawer Khalaf Mohammed Al Rıfeat isimli Irak uyruklu şahsı kabul eden Vali Erol, içinde bir miktar para olan çantanın sahibinin bulunması için güvenlik güçlerine gerekli talimatları verdi. Örnek ve duyarlı davranışından dolayı Mnawer Khalaf Mohammed Al Rıfeat'ı tebrik etti.

İçi para dolu poşeti görür görmez sahibine ulaştırmak için çabaladığını söyleyen Irak uyruklu Mnawer Khalaf Mohammed Al Rıfeat, yakın ilgisi dolayısıyla Vali Muammer Erol'a teşekkür etti. - ORDU