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Irak'ta Meydana Gelen Deprem Hakkari'de Hissedildi

Irak'ta Meydana Gelen Deprem Hakkari'de Hissedildi
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Irak'ın Erbil kentinde 4.8 büyüklüğündeki depremin ardından Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde vatandaşların camilere davet edildiği bildirildi. AFAD verilerine göre, deprem Türkiye saati ile 21.03'te meydana geldi.

Irak'ın Erbil kentinde meydana gelen 4.8 büyüklüğündeki depremin hissedildiği Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki camileren anons yapılarak vatandaşların camilere gelmeleri istendi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Deprem Dairesi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Türkiye saati ile 21.03'te merkez üssü Irak'ın Erbil kentinde 7 kilometre derinliğinde 4.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem Hakkari ve ilçelerinde hissedilmesiyle vatandaşlar sokağa çıktı. Havanın soğuk olması ve depremden dolayı evlerine gidemeyen vatandaşlar için Müftülük harekete geçerek camilerden anons yapıldı. Yapılan anonsta, "Bu gece camilerimiz sabaha kadar açık olacaktır. Değerli halkımız Rabbim bizi bütün afetlerden muhafaza eylesin inşallah. Bu gece sabaha kadar camilerimiz açık olacaktır" diyerek vatandaşlar camilere davet edildi. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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