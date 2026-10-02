Irak, Necef'te İranlı havayollarına Mahan Air hariç günde 40 uçuş izni verdi

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Irak hükümeti, İran'a yönelik sivil havacılık yaptırımlarında istisna sağlanması amacıyla ABD ile yürütülen görüşmeler sonucunda Mahan Air hariç İranlı havayolu şirketlerine Irak'ın Necef Uluslararası Havalimanı'nda günde 40 gidiş-geliş uçuşu düzenleme izni verilmesini öngören bir anlaşmaya varıldığını açıkladı.

Irak hükümetinin ABD'nin İran'a yönelik sivil havacılık yaptırımlarında istisna sağlanması amacıyla başlattığı girişimler olumlu sonuçlandı. Irak Başbakanı Ali Zeydi'nin Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, İran havayolu şirketlerinin Irak'ın Necef Uluslararası Havalimanı'nda günde 40 gidiş-geliş uçuşu düzenlemesine izin veren bir anlaşmaya varıldığı belirtildi. Ancak anlaşma kapsamında İran merkezli Mahan Air'in söz konusu istisnadan faydalanamayacağı kaydedildi. Açıklamada, söz konusu kararın Irak'a gelen ve ülkeden ayrılan yolcu ve ziyaretçilerin ulaşımını kolaylaştırmak, sağlık, insani yardım, turizm ve eğitim alanlarındaki ihtiyaçları desteklemek amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında alındığı belirtildi.

Irak Başbakanı Ali Zeydi, ABD yönetiminin Irak'ın girişimlerine olumlu karşılık vermesini ve gerekli istisnanın sağlanması konusunda işbirliği yapmasını memnuniyetle karşıladığını belirtti. Zeydi, söz konusu istisnanın özellikle tedavi amacıyla seyahat edenler, dini ziyaretçiler ve turistlerin ulaşımını kolaylaştıracağını ifade etti.

"Uçuşlar halklar arasında köprü"

Hava ulaşımının yalnızca iki havalimanı arasındaki ulaşım anlamına gelmediğini belirten Zeydi, uçuşların halklar arasında bir iletişim köprüsü olduğunu söyledi. Zeydi, tedavi görmek için seyahat eden hastalar, kutsal mekanları ziyaret edenler ve aileleriyle buluşmak isteyen yolcuların yanı sıra hava ulaşımının turizm, ekonomi ve toplumsal iletişim açısından da önem taşıdığını kaydetti. Irak'ın dış ilişkilerinde halkın çıkarlarını esas aldığını belirten Zeydi, farklı ülkelerle dengeli ve olumlu ilişkiler kurmaya devam edeceklerini açıkladı.

Irak hükümeti, geçtiğimiz hafta ABD yaptırımları doğrultusunda İran'a ve İran'dan yapılan uçuşları askıya almıştı. Yeni düzenleme, Washington'ın sağladığı istisna kapsamında İran havayolu şirketlerinin Necef üzerinden yeniden uçuş yapmasına imkan sağlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı